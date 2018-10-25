Прошедшие срочную службу могут получить льготы при поступлении в вузы и ссузы‍



Прошедшим срочную службу в Вооруженных силах (ВС) Республики Беларусь предлагается предоставлять льготы при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения.

Такая информация была озвучена 25 октября министром обороны РБ Андреем Равковым на семинаре с руководителями республиканских СМИ, который проводится на базе 51-й гвардейской артиллерийской бригады в Осиповичах.

По словам А. Равкова, Минобороны выступило с предложением о введении льгот при поступлении на государственную службу для прошедших срочную службу в армии либо службу в резерве. Помимо этого, им предлагается предоставить преимущества при поступлении в вузы и ссузы при равном количестве баллов, первоочередное право на получение общежития, а также возможность учиться по льготной цене (при поступлении на платное отделение) и получать доплаты к стипендии. «Перспективным является также предложение о предоставлении права прошедшим военную службу возможности бесплатного обучения на подготовительных курсах для поступления в вузы», – отметил руководитель оборонного ведомства.

Белновости.