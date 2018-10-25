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Дарья Домрачева представила спортивную одежду своего бренда. Моделями стали Уле-Эйнар Бьерндаллен, Надежда Скардино, Мелитина Станюта
26.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Моделями в показе Дарьи сегодня выступили призеры и чемпионы Олимпиад, чемпионатов мира и Европы разных лет в разных видах спорта, а также звезды шоу-бизнеса, включая ведущих Белтелерадиокомпании. Идея создать свою линейку одежды родилась три года назад.
Уле-Эйнар Бьерндален, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону: "Дарья много работала. На мой взгляд, коллекция получилась интересной и яркой. Спасибо всем, кто помогает ей сегодня, спасибо моделям - в жизни они спортсмены, но сегодня вышли на подиум ради Даши, что непросто. Надеюсь, они получили удовольствие".
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Дарья Домрачева представила спортивную одежду своего бренда. Моделями стали Уле-Эйнар Бьерндаллен, Надежда Скардино, Мелитина Станюта
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