Дарья Домрачева представила спортивную одежду своего бренда. Моделями стали Уле-Эйнар Бьерндаллен, Надежда Скардино, Мелитина Станюта



В рамках проекта Brands Fashion Show состоялся ярчайший подиумный дебют спортивного бренда от единственной в истории биатлона четырехратной олимпийской чемпионки. В июне этого года Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры и сконцентрировалась на своей семье, а также на новом любимом деле - марке по производству спортивной одежды для мужчин, женщин и детей.

Моделями в показе Дарьи сегодня выступили призеры и чемпионы Олимпиад, чемпионатов мира и Европы разных лет в разных видах спорта, а также звезды шоу-бизнеса, включая ведущих Белтелерадиокомпании. Идея создать свою линейку одежды родилась три года назад.



Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону: "Идея создания чего-то спортивного именно от себя возникла около трех лет назад, когда мы проводили нашу первую гонку легенд в Раубичах. Мне хотелось создать такой своеобразный мостик между мной и моими болельщиками, чтобы у людей появилась возможность получить частичку меня, частичку чего-то от души, потому что на самом деле очень большое количество людей поддерживали меня через экраны ТВ, многие приезжали на этапы Кубка мира. И это для меня ценно, важно, поэтому мне хотелось сделать своеобразный подарок от себя, чтобы люди смогли приобщиться к биатлону к спорту еще ближе".













Уле-Эйнар Бьерндален, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону: "Дарья много работала. На мой взгляд, коллекция получилась интересной и яркой. Спасибо всем, кто помогает ей сегодня, спасибо моделям - в жизни они спортсмены, но сегодня вышли на подиум ради Даши, что непросто. Надеюсь, они получили удовольствие".



В завершении показа Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален под овации зала вышли к публике, поблагодарив гостей и моделей.













К слову, брендом спортсмены остались довольны, не исключив возможность, что именно в этой экипировке атлеты будут подниматься на пьедесталы чемпионатов Европы и мира.

Фото БелТА.