Детская шалость с огнём – угроза пожара



Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнём – явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным.

Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность, их неудержимо манит к этому чуду природы. В возрасте от трёх до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. В этом возрасте детям хочется всё скорее узнать и испытать на себе. Нельзя быть уверенным в том, что, оставшись один, ребёнок не решится поиграть коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костёр, который однажды видел в лесу.

Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без надзора. Это опасно, особенно если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу.

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнём:

— рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;

— будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

— не оставляйте спички в доступном для детей месте;

— не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;

— следите, чтобы дети не разжигали костры;

— уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;

— организуйте ребёнку интересный досуг.

Научите ребёнка правильным действиям при пожаре.

При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребёнок любого возраста должен немедленно покинуть помещение.

Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную службу по телефону 101 или 112.

Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите детей соблюдению правил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнём, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое – жизнь ребёнка.

В Уголовном кодексе Республики Беларусь есть статья 159 «Оставление в опасности»:

ч. 2 Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, и лишённого принять меры к самосохранению по малолетству, старости, заболеванию или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь, и был обязан о нём заботиться, – наказывается арестом или ограничением свободы на срок до 2-х лет;

ч. 3. Заведомое оставление в опасности, совершённое лицом, которое само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние, – наказывается арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 3-х лет.

Цена минутной беспечности

В Беларуси участились случаи гибели несовершеннолетних от внешних причин. Одной из ведущих по значимости причин смертности детей младшего возраста является асфиксия (механическое удушение).

КАК МОЖЕТ ПОПАСТЬ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ?

Чаще регистрируют случаи, когда обнаруживают инородное тело в дыхательных путях у ребёнка. Поэтому очень важно не оставлять детей младше трёх лет без присмотра взрослых – малыши нередко пробуют какую-либо «находку», что называется, на вкус. Режущиеся зубки также способствуют тому, что дети тянут в рот первые попавшиеся предметы. Кроме того, малыши часто вертятся, смеются, разговаривают во время приёма пищи, что также может привести к аспирации неразжёванным куском пищи.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Решающую роль играет структура постороннего предмета. Чем больше он по размеру, тем выше вероятность перекрытия пространства для потока воздуха. Но и небольшие по размеру предметы могут вызвать серьёзные проблемы. Кусочки мяса, колбасы или отварного картофеля способны спровоцировать приступ удушья.

А вот как раз предметы, которые обычно считают самыми опасными – металлические, пластмассовые или стеклянные (нередко дети проглатывают игрушки именно с такими характеристиками, например, шарики из погремушки, мелкие части конструктора), – реже всего вызывают удушье.

ПРИЗНАКИ АСПИРАЦИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА У ДЕТЕЙ

Взрослые люди точно могут понять и охарактеризовать своё состояние в случае возникновения такой ситуации. А вот дети порой даже забывают о том, что случайно проглотили колёсико от игрушечной машинки или деталь конструктора. Если произошла аспирация крупного предмета, который перекрыл доступ воздуха, то симптомы будут следующими: судорожный кашель, рвота, покраснение лица, а затем синюшность кожных покровов.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Техника оказания первой помощи детям отличается от «взрослого варианта». Это связано с анатомическими особенностями строения растущего организма.

Первая помощь в такой ситуации следующая:

1. Если ребёнок младше года, то его нужно уложить на предплечье таким образом, чтобы взрослый смог удерживать подбородок крохи пальцами. Голова малыша при этом должна свисать вниз. Если же ребёнок старше указанного возраста – его укладывают на колено.

2. Затем нужно постучать 4-5 раз раскрытыми ладонями между лопатками малыша. Чем младше ребёнок, тем слабее должны быть удары.

3. Если указанная техника не дала результатов, нужно уложить кроху на спину и произвести так называемые поддиафрагмальные толчки. При этом нужно два пальца (если ребёнок младше года) или кулак (для детей старше года) положить на живот чуть выше пупка и выполнять резкие надавливающие движения по направлению внутрь и вверх.

4. При отсутствии улучшения в состоянии маленького пациента следует начать проводить реанимационные мероприятия (искусственное дыхание) до приезда «скорой помощи».

О. БЕСПАЛЫЙ,

инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС.