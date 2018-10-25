|
В России резко выросли цены на сахар
Этой осенью в России резко выросли оптовые цены на сахар — в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Минсельхоза. Кондитеры уже высказали озабоченность по поводу дороговизны сырья. Сахар дорожает не только у оптовых поставщиков, но и в магазинах.
Резкое повышение оптовых цен на сахар началось в сентябре этого года. Аналитические материалы Минсельхоза России свидетельствуют о том, что на 18 октября в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар (традиционно базисом для ее определения является Краснодар) была на 50% выше, чем в октябре прошлого года — 35,9 российского рубля (1,15 белорусского рубля в пересчете) за 1 кг. С начала года оптовая цена выросла почти на 44%. В материалах министерства причина роста не указана, не прокомментировали удорожание сахара и в пресс-службе Минсельхоза.
Рост оптовых цен на сахар в середине сентября стал неожиданностью для рынка, признает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его словам, несмотря на то что после 24 сентября в большинстве регионов оптовые цены на сахар медленно снижались, в Центральной России в октябре они по-прежнему держатся на уровне 35 рубля (1,12 белорусского рубля в пересчете) за 1 кг. Повышение оптовых цен подтверждают и в российском офисе французской Sucden, которая, в частности, производит сахар под брендом «Услада» и поставляет продукцию для предприятий Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Nestle, Heineken.
Одна из основных причин роста оптовых цен на сахар — низкий урожай сахарной свеклы, объясняет Иванов. В 2018 году площадь посева сахарной свеклы была на 6% меньше, чем в предыдущем: под эту культуру было засеяно 1,13 млн га. При этом урожайность сахарной свеклы на юге страны по сравнению с прошлым годом снизилась на 25%, до 371,6 ц с 1 га. В результате Россия, по прогнозам ИКАР, произведет в сезоне 2018/19 5,8 млн т сахара, что ниже показателя предыдущего сезона и ниже прогнозируемого уровня потребления 6−6,1 млн т. Дефицита сахара Иванов, впрочем, не ожидает: у России сохраняется не менее 200 тыс. т избыточных запасов с прошлых сезонов, и около 300 тыс. т она импортирует из других стран, прежде всего из Беларуси. С учетом этого Россия даже сможет направить на экспорт порядка 150−200 тыс. т сахара.
Месяц назад на рынке началась паника, которая была связана с очень низкой урожайностью сахарной свеклы в Краснодарском крае — этот регион обеспечивает 25% производства сахара, рассказывает финансовый директор российского офиса Sucden Глеб Тихомиров. По его словам, плохой урожай свеклы в регионе связан с сильной засухой. Когда стало понятно, что в Центральной России ситуация лучше, содержание сахара в свекле высокое, прогнозы производства стали увеличиваться, добавляет Тихомиров, предупреждая, однако, что экспорт сахара в этом сезоне может сократиться.
Рост цен на сахар уже обеспокоил производителей кондитерских изделий.
Сахар дорожает не только у оптовых поставщиков, но и в магазинах: по информации Минсельхоза, с начала 2017 года розничные цены на сахар в октябре выросли на 17,6%, до 42,7 рубля (1,37 белорусского рубля) 1 кг.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сахар дорожает не только у оптовых поставщиков, но и в магазинах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)