В России резко выросли цены на сахар

Этой осенью в России резко выросли оптовые цены на сахар — в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Минсельхоза. Кондитеры уже высказали озабоченность по поводу дороговизны сырья. Сахар дорожает не только у оптовых поставщиков, но и в магазинах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Резкое повышение оптовых цен на сахар началось в сентябре этого года. Аналитические материалы Минсельхоза России свидетельствуют о том, что на 18 октября в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар (традиционно базисом для ее определения является Краснодар) была на 50% выше, чем в октябре прошлого года — 35,9 российского рубля (1,15 белорусского рубля в пересчете) за 1 кг. С начала года оптовая цена выросла почти на 44%. В материалах министерства причина роста не указана, не прокомментировали удорожание сахара и в пресс-службе Минсельхоза.

Рост оптовых цен на сахар в середине сентября стал неожиданностью для рынка, признает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его словам, несмотря на то что после 24 сентября в большинстве регионов оптовые цены на сахар медленно снижались, в Центральной России в октябре они по-прежнему держатся на уровне 35 рубля (1,12 белорусского рубля в пересчете) за 1 кг. Повышение оптовых цен подтверждают и в российском офисе французской Sucden, которая, в частности, производит сахар под брендом «Услада» и поставляет продукцию для предприятий Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Nestle, Heineken.

Одна из основных причин роста оптовых цен на сахар — низкий урожай сахарной свеклы, объясняет Иванов. В 2018 году площадь посева сахарной свеклы была на 6% меньше, чем в предыдущем: под эту культуру было засеяно 1,13 млн га. При этом урожайность сахарной свеклы на юге страны по сравнению с прошлым годом снизилась на 25%, до 371,6 ц с 1 га. В результате Россия, по прогнозам ИКАР, произведет в сезоне 2018/19 5,8 млн т сахара, что ниже показателя предыдущего сезона и ниже прогнозируемого уровня потребления 6−6,1 млн т. Дефицита сахара Иванов, впрочем, не ожидает: у России сохраняется не менее 200 тыс. т избыточных запасов с прошлых сезонов, и около 300 тыс. т она импортирует из других стран, прежде всего из Беларуси. С учетом этого Россия даже сможет направить на экспорт порядка 150−200 тыс. т сахара.

Месяц назад на рынке началась паника, которая была связана с очень низкой урожайностью сахарной свеклы в Краснодарском крае — этот регион обеспечивает 25% производства сахара, рассказывает финансовый директор российского офиса Sucden Глеб Тихомиров. По его словам, плохой урожай свеклы в регионе связан с сильной засухой. Когда стало понятно, что в Центральной России ситуация лучше, содержание сахара в свекле высокое, прогнозы производства стали увеличиваться, добавляет Тихомиров, предупреждая, однако, что экспорт сахара в этом сезоне может сократиться.

Рост цен на сахар уже обеспокоил производителей кондитерских изделий.

Сахар дорожает не только у оптовых поставщиков, но и в магазинах: по информации Минсельхоза, с начала 2017 года розничные цены на сахар в октябре выросли на 17,6%, до 42,7 рубля (1,37 белорусского рубля) 1 кг.

Напомним, из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, Беларусь на 90 дней ввела регулирование цен на этот товар — с 17 января до 16 апреля 2018 года. Цена сахара на полках с учетом НДС не должна быть ниже 1,5 рубля за килограмм. Затем это решение было продлено . Летом Евразийская экономическая комиссия согласовала Беларуси продление срока госрегулирования цен на сахар до 23 декабря 2018 года. «Продление срока госрегулирования цен на сахар призвано стабилизировать ситуацию по его реализации производителями из Беларуси, а также устранить негативное влияние диспаритета цен на белый сахар на внутреннем рынке республики из-за его перепроизводства в ЕАЭС и мире», — отмечали в ЕЭК.