ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России резко выросли цены на сахар

26.10.2018 15:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Этой осенью в России резко выросли оптовые цены на сахар — в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Минсельхоза. Кондитеры уже высказали озабоченность по поводу дороговизны сырья. Сахар дорожает не только у оптовых поставщиков, но и в магазинах. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Резкое повышение оптовых цен на сахар началось в сентябре этого года. Аналитические материалы Минсельхоза России свидетельствуют о том, что на 18 октября в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар (традиционно базисом для ее определения является Краснодар) была на 50% выше, чем в октябре прошлого года — 35,9 российского рубля (1,15 белорусского рубля в пересчете) за 1 кг. С начала года оптовая цена выросла почти на 44%. В материалах министерства причина роста не указана, не прокомментировали удорожание сахара и в пресс-службе Минсельхоза.

Рост оптовых цен на сахар в середине сентября стал неожиданностью для рынка, признает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его словам, несмотря на то что после 24 сентября в большинстве регионов оптовые цены на сахар медленно снижались, в Центральной России в октябре они по-прежнему держатся на уровне 35 рубля (1,12 белорусского рубля в пересчете) за 1 кг. Повышение оптовых цен подтверждают и в российском офисе французской Sucden, которая, в частности, производит сахар под брендом «Услада» и поставляет продукцию для предприятий Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Nestle, Heineken.

Одна из основных причин роста оптовых цен на сахар — низкий урожай сахарной свеклы, объясняет Иванов. В 2018 году площадь посева сахарной свеклы была на 6% меньше, чем в предыдущем: под эту культуру было засеяно 1,13 млн га. При этом урожайность сахарной свеклы на юге страны по сравнению с прошлым годом снизилась на 25%, до 371,6 ц с 1 га. В результате Россия, по прогнозам ИКАР, произведет в сезоне 2018/19 5,8 млн т сахара, что ниже показателя предыдущего сезона и ниже прогнозируемого уровня потребления 6−6,1 млн т. Дефицита сахара Иванов, впрочем, не ожидает: у России сохраняется не менее 200 тыс. т избыточных запасов с прошлых сезонов, и около 300 тыс. т она импортирует из других стран, прежде всего из Беларуси. С учетом этого Россия даже сможет направить на экспорт порядка 150−200 тыс. т сахара.

Месяц назад на рынке началась паника, которая была связана с очень низкой урожайностью сахарной свеклы в Краснодарском крае — этот регион обеспечивает 25% производства сахара, рассказывает финансовый директор российского офиса Sucden Глеб Тихомиров. По его словам, плохой урожай свеклы в регионе связан с сильной засухой. Когда стало понятно, что в Центральной России ситуация лучше, содержание сахара в свекле высокое, прогнозы производства стали увеличиваться, добавляет Тихомиров, предупреждая, однако, что экспорт сахара в этом сезоне может сократиться.

Рост цен на сахар уже обеспокоил производителей кондитерских изделий.

Сахар дорожает не только у оптовых поставщиков, но и в магазинах: по информации Минсельхоза, с начала 2017 года розничные цены на сахар в октябре выросли на 17,6%, до 42,7 рубля (1,37 белорусского рубля) 1 кг.

Напомним, из-за появления в продаже российского сахара, который был заметно дешевле белорусского, Беларусь на 90 дней ввела регулирование цен на этот товар — с 17 января до 16 апреля 2018 года. Цена сахара на полках с учетом НДС не должна быть ниже 1,5 рубля за килограмм. Затем это решение было продлено

Летом Евразийская экономическая комиссия согласовала Беларуси продление срока госрегулирования цен на сахар до 23 декабря 2018 года. «Продление срока госрегулирования цен на сахар призвано стабилизировать ситуацию по его реализации производителями из Беларуси, а также устранить негативное влияние диспаритета цен на белый сахар на внутреннем рынке республики из-за его перепроизводства в ЕАЭС и мире», — отмечали в ЕЭК.

Читайте также
В Беларуси с 29 октября внесут изменения в Банковский кодекс. Что нужно знать клиентам банков?
В каком возрасте и с каким образованием чаще всего попадают в безработные
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сахар дорожает не только у оптовых поставщиков, но и в магазинах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пришла на премьеру с внучкой. 88-летняя муза Хичкока восхитила сеть внешним видом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика