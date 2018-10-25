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Александр Милинкевич: «Я даже помолодел!»

26.10.2018 15:21 — Разное | Партизан  
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Когда начнет работу Белорусский Свободный университет дистанционного обучения, который пытается создать Александр Милинкевич?

Александр Милинкевич: «Я даже помолодел!»
-- Это стратегический проект, он будет долго реализовываться – это очень объемная, большая работа, -- рассказал «Белорусскому партизану» Александр Милинкевич. – Но мы постепенно движемся к своей цели. На начало ноября у нас запланирован семинар с эстонцами, которые приедут в Минск и будут рассказывать, как они у себя в стране развивали это направление. Ну и мы по-прежнему ищем финансовые средства – сейчас это самое главное. Проекты пишем, встречаемся с людьми в разных странах. Это и лоббинг, и одновременно подготовительная работа.

-- Возможно, есть дата, которую вы сами для себя определили – когда примерно объявите набор студентов? Может, в следующем году?

-- Это совершенно непрогнозируемая вещь. Нужно просто работать на идею, постепенно двигаться к ней. И все обязательно случится.

Это государство может запланировать, что 1 сентября следующего года откроется такая-то школа. А у нас -- проектная работа. А любые проекты требуют не только большого количества встреч, но и хорошо подготовленной команды.

Команда, кстати, это тоже пока большой вопрос. Дело в том, что в Беларуси слабо развито дистанционное образование, а значит, мало специалистов в этой области. У нас есть классные программисты, но тех, кто имеет опыт интерактивного обучения, по цифровой педагогике – практически нет. Потому что нет рынка. И этому тоже нужно учить. Поэтому я и говорю о долгой подготовительной работе.

-- Вы делаете ставку, прежде всего, на белорусских или зарубежных преподавателей?

-- Наша цель -- подготовить элиту, которая будет способна провести реформы в стране. У нас уже и сейчас начинается некоторая трансформация, но будет ли этим заниматься нынешняя власть? Я считаю, что Беларуси необходимы реформы, на которые в свое время пошли другие европейские страны – Польша, Чехия… И мы хотим подготовить людей (разговор о тысячах специалистов), которые будут осуществлять реформы не только в Минске, Гродно, но и в Орше, Смолевичах и других городах.

Что касается преподавателей, то, скорее всего, мы пригласим их не только из Эстонии, Чехии, Польши, но и обязательно из Беларуси.

Мы не будем начинать обучение с первого курса – у нас будет последипломное образование. Мы будем доучивать (или переучивать) людей, которые уже имеют высшее образование.

-- Слушаю вас и понимаю, что ждать реформ придется еще долго…

-- Некоторые реформы уже идут. Другой вопрос, есть ли политическая воля на другие реформы. Похоже, у некоторых чиновников этой в нет – страх большой. Мне кажется, в этом смысле Сергей Румас знает, что надо делать. Главное, чтобы ему не мешали.

-- Александр Владимирович, а вы сейчас занимаетесь только созданием будущего университета?

-- Да, только этим. И счастлив -- мне страшно нравится эта работа! Все, кто меня встречают, отмечают, что я даже помолодел. А все дело в интересной работе!

-- От политики совсем отошли?

-- Я искренне скажу: пусть молодежь тренируется. А мне не хочется принимать участие в том, чего нет.




 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Когда начнет работу Белорусский Свободный университет дистанционного обучения, который пытается создать Александр Милинкевич?
 
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