Александр Милинкевич: «Я даже помолодел!»

-- Это стратегический проект, он будет долго реализовываться – это очень объемная, большая работа, -- рассказал «Белорусскому партизану» Александр Милинкевич. – Но мы постепенно движемся к своей цели. На начало ноября у нас запланирован семинар с эстонцами, которые приедут в Минск и будут рассказывать, как они у себя в стране развивали это направление. Ну и мы по-прежнему ищем финансовые средства – сейчас это самое главное. Проекты пишем, встречаемся с людьми в разных странах. Это и лоббинг, и одновременно подготовительная работа.





-- Возможно, есть дата, которую вы сами для себя определили – когда примерно объявите набор студентов? Может, в следующем году?





-- Это совершенно непрогнозируемая вещь. Нужно просто работать на идею, постепенно двигаться к ней. И все обязательно случится.





Это государство может запланировать, что 1 сентября следующего года откроется такая-то школа. А у нас -- проектная работа. А любые проекты требуют не только большого количества встреч, но и хорошо подготовленной команды.





Команда, кстати, это тоже пока большой вопрос. Дело в том, что в Беларуси слабо развито дистанционное образование, а значит, мало специалистов в этой области. У нас есть классные программисты, но тех, кто имеет опыт интерактивного обучения, по цифровой педагогике – практически нет. Потому что нет рынка. И этому тоже нужно учить. Поэтому я и говорю о долгой подготовительной работе.





-- Вы делаете ставку, прежде всего, на белорусских или зарубежных преподавателей?





-- Наша цель -- подготовить элиту, которая будет способна провести реформы в стране. У нас уже и сейчас начинается некоторая трансформация, но будет ли этим заниматься нынешняя власть? Я считаю, что Беларуси необходимы реформы, на которые в свое время пошли другие европейские страны – Польша, Чехия… И мы хотим подготовить людей (разговор о тысячах специалистов), которые будут осуществлять реформы не только в Минске, Гродно , но и в Орше, Смолевичах и других городах.





Что касается преподавателей, то, скорее всего, мы пригласим их не только из Эстонии, Чехии, Польши, но и обязательно из Беларуси.





Мы не будем начинать обучение с первого курса – у нас будет последипломное образование. Мы будем доучивать (или переучивать) людей, которые уже имеют высшее образование.





-- Слушаю вас и понимаю, что ждать реформ придется еще долго…





-- Некоторые реформы уже идут. Другой вопрос, есть ли политическая воля на другие реформы. Похоже, у некоторых чиновников этой в нет – страх большой. Мне кажется, в этом смысле Сергей Румас знает, что надо делать. Главное, чтобы ему не мешали.





-- Александр Владимирович, а вы сейчас занимаетесь только созданием будущего университета?





-- Да, только этим. И счастлив -- мне страшно нравится эта работа! Все, кто меня встречают, отмечают, что я даже помолодел. А все дело в интересной работе!





-- От политики совсем отошли?





-- Я искренне скажу: пусть молодежь тренируется. А мне не хочется принимать участие в том, чего нет.











