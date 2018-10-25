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Лукашенко — Порошенко: Гомель не отличается от прекрасных городов Украины

26.10.2018 15:15 — Разное | Партизан  
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26 октября в Гомеле прошла двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Руководители стран приехали в город для участия в I Форуме регионов Беларуси и Украины.



"Вы, наверное, чувствуете, что он [Гомель] ничем не отличается от прекрасных украинских городов, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины (особенно в последнее время), которые в связи с конфликтом переселились сюда... Гомель — это хороший, теплый город для украинцев".

Президент Украины заявил следующее: "Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество... Отношения между нашими народами сегодня характеризуются дружбой и дружбой, также как и отношения между президентами". По словам Порошенко, граница между Беларусью и Украиной должна быть исключительно мирной и для этого прилагаются "максимальные усилия".

Две недели назад Александр Лукашенко во время встречи в Могилеве с Владимиром Путиным сравнивал этот город с городами России. Более того, он сказал Путину, что "это такой город, я бы даже сказал, больше русский, чем белорусский".

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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26 октября в Гомеле прошла двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Руководители стран приехали в город для участия в I Форуме регионов...
 
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