Лукашенко — Порошенко: Гомель не отличается от прекрасных городов Украины









пресс-служба . — Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины (особенно в последнее время), которые в связи с конфликтом переселились сюда... "Вы, наверное, чувствуете, что он [Гомель] ничем не отличается от прекрасных украинских городов, — цитирует слова Лукашенко его. — Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины (особенно в последнее время), которые в связи с конфликтом переселились сюда... Гомель — это хороший, теплый город для украинцев".





Президент Украины заявил следующее: "Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество... Отношения между нашими народами сегодня характеризуются дружбой и дружбой, также как и отношения между президентами". По словам Порошенко, граница между Беларусью и Украиной должна быть исключительно мирной и для этого прилагаются "максимальные усилия".



