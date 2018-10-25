В бюджете Беларуси нет денег на выборы-2019. Но это ничего не значит

"Действительно, у нас по графику следующий год не является выборным, поэтому Министерство финансов посчитало, что не в праве изыскать какие-то средства на проведение избирательной кампании. На следующий год предусмотрены только средства на содержание Центральной избирательной комиссии".





Теперь мы знаем, что в "невыборный" 2019 год Центризбирком будет стоить белорусам 538 тысяч рублей ($255 тысяч по курсу Нацбанка на 26 октября). Это по 44 тысячи ($21 тысяча) в месяц.





В 2018 году, когда в Беларуси выбирали депутатов Палаты представителей, расходы на ЦИК были в 36 раз больше и составляли 19,5 млн рублей ($10 млн).





Но можно ли по отсутствию денег в бюджете сделать вывод, что парламентских или президентских выборов или референдума в 2019 году не будет?





Нет, утверждает Лидия Ермошина. Средства на проведение избирательной кампании могут быть выделены после назначения выборов.





"Такое возможно, но механизм будет сложнее, — продолжает Лидия Ермошина. — При назначении выборов нужно будет давать поручение правительству, чтобы оно сделало соответствующее постановление и изыскало эти средства из общегосударственных расходов. Такое возможно".