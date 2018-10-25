Доллар на полуторагодовых максимумах

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Комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

– Для укрепления американской валюты есть фундаментальные предпосылки. ФРС США сегодня – один из немногих центробанков развитых стран, осуществляющих повышение процентных ставок. Цикл повышений продолжается с конца 2015 года, и только в этом году ФРС повысила ключевую ставку уже трижды с 1,5 до 2,25% . При этом ожидается, что в декабре произойдет еще одно, четвертое повышение.

Изначально официальный прогноз ФРС предполагал три повышения ставки в этом году, и тот факт, что реальность может оказаться лучше прогноза, оказывает доллару поддержку уже несколько месяцев.

Кроме того, американское казначейство продолжает изымать с рынка ликвидность, «влитую» в систему еще во времена количественного смягчения экономики после финансового кризиса 2008-2009 гг. Этот фактор тоже способствует укреплению американской валюты.

Евро при этом переживает не лучшие времена, во многом из-за мягкой риторики ЕЦБ.

По итогам вчерашнего заседания глава ЕЦБ Марио Драги подтвердил, что повышение процентных ставок произойдет не раньше лета 2019 года – при том, что ожидания этого повышения среди инвесторов были очень сильны еще в прошлом году, вследствие чего евро заметно укреплялся.

Кроме того, в последнее время на евро давит бюджетный кризис в Италии.