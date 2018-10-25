В этом месяце работники Лунинецкого райпо получили зарплату без «зеленых листочков», сообщает «Медиа-Полесье».





С прошлой зарплаты с работников предприятия все же удержали деньги за полученные «сертификаты», но в этом месяце не выдавали больше таких «липовых денег». Как ситуация будет развиваться дальше — работники не знают.

Напомним, в сентябре работникам райпо в счет заработной платы выдали сертификаты — с виду обычные зеленые листочки с печатью предприятия и порядковым номером на определенную сумму, которые нужно было отоварить в магазинах своей сети. Люди возмутились: почему за свои честно заработанные деньги они должны делать покупки там, где скажет работодатель?! К тому же, сроки действия сертификатов небольшие: не у каждого есть потребность в течение 10 дней купить продуктов или промтоваров на 50, 70 или 100 рублей (работникам выдавали сертификаты на разные суммы). Не купишь — сертификат «пропадет», а следовательно, лишишься денег. Помимо прочего, сдача по сертификату не предусматривалась.

Тогда «Медиа-Полесье» поинтересовалось в администрации Лунинецкого райпо, с чем связано подобное нововведение. В ответе за подписью первого заместителя председателя правления Лунинецкого райпо Валентины Байдук говорилось, что такое решение было принято исходя из «экономической целесообразности для райпо».