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Как белорусы потеряли шанс "заработать" $ 115 миллионов из воздуха
Иллюстративное фото
Версию документа, которую еще не подавали на рассмотрение парламента, у себя в
Одним из первых на предложение откликнулся известный блогер Виктор Малишевский, который обратил внимание на несколько любопытных фактов, заложенных в предварительном проекте бюджета на 2019 год.
Например, согласно тексту документа, в будущем году на содержание Службы безопасности президента будет потрачено почти на 50% больше средств, чем в прошлом году. Также планируется увеличить финансирование Белтелерадиокомпании – на 38% и сферы культуры – на 45%.
Но больше всего вопросов у комментаторов вызвала строка бюджета, которая предполагает выделить на проведение Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году, внушительную сумму около 115 миллионов долларов в эквиваленте. Часть этой суммы возьмут из бюджета, а часть – из резервного фонда президента.
«Занимательная математика. На эти деньги можно поставить перед ратушей денежную пушку и каждые 10 минут выстреливать 00 двадцатками круглосуточно на протяжении года», – реагируют на цифру пользователи Фейсбука.
«И на этот аттракцион «Поймай свою 20-ку» съедется больше туристов, чем на Европейские игры», – шутят другие.
«А их уже обложить туристическим налогом, и навязать гостеприимный белорусский сервис».
«А если не крупнить и выдавать по баксу, то эти деньги можно просто зарядить в городской фонтан на центральной площади – и включать как обычно без перерыва», – иронизируют белорусы.
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В соцсетях затроллили предварительный проект бюджета на 2019 год.
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