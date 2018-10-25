|
Что происходит с евро?
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара вырос всего на 0,0015 рубля - до 2,1109 BYN/USD.
Курс евро упал на 0,0061 рубля - до 2,3997 BYN/EUR.
Курс российского рубля вырос на 0,0032 рубля - до 3,2165 BYN/100 RUB.
Стоит отметить, что с начала недели валютная корзина подешевела всего на 0,07%, а с начала месяца на 0,52%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам торгов 26 октября общеевропейская валюта упала до минимума за два месяца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)