Что происходит с евро?

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В частности, курс доллара вырос всего на 0,0015 рубля - до 2,1109 BYN/USD.Курс евро упал на 0,0061 рубля - до 2,3997 BYN/EUR.Курс российского рубля вырос на 0,0032 рубля - до 3,2165 BYN/100 RUB.Стоит отметить, что с начала недели валютная корзина подешевела всего на 0,07%, а с начала месяца на 0,52%.