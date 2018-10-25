16-летнюю школьницу убили и расчленили после свидания



Фото: Геннадий Черкасов, mk.ru

"Московский комсомолец"

По информации журналистов, инцидент произошел в конце августа. Молодой человек тайно прилетел на самолете в Москву, чтобы оказаться рядом с девушкой, с которой познакомился в Сети.Отмечается, что подростки сходили погулять и договорились о новой встрече. Как сообщает "МК", 26 августа юноша пригласил лицеистку к себе в съемную квартиру. После этого девушку никто не видел.Следователи выяснили, что после словесного конфликта в порыве ревности молодой человек набросился на возлюбленную с ножом и убил ее. Он расчленил и спрятал ее тело, а затем вернулся в Хабаровск.Оперативники изучили контакты и переписку школьницы, и вышли на подростка. На допросе он признался в совершении преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Как сообщили в пресс-службе СК РФ, в настоящее время фигуранту предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.