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16-летнюю школьницу убили и расчленили после свидания

26.10.2018 15:05 — Разное | UDF  
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Фото: Геннадий Черкасов, mk.ru
Следователи задержали 16-летнего подростка из Хабаровска, подозреваемого в убийстве сверстницы. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

По информации журналистов, инцидент произошел в конце августа. Молодой человек тайно прилетел на самолете в Москву, чтобы оказаться рядом с девушкой, с которой познакомился в Сети.

Отмечается, что подростки сходили погулять и договорились о новой встрече. Как сообщает "МК", 26 августа юноша пригласил лицеистку к себе в съемную квартиру. После этого девушку никто не видел.

Следователи выяснили, что после словесного конфликта в порыве ревности молодой человек набросился на возлюбленную с ножом и убил ее. Он расчленил и спрятал ее тело, а затем вернулся в Хабаровск.

Оперативники изучили контакты и переписку школьницы, и вышли на подростка. На допросе он признался в совершении преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, в настоящее время фигуранту предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
 
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Следователи задержали 16-летнего подростка из Хабаровска, подозреваемого в убийстве сверстницы.
 
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