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Первый зампрокурора Башкирии задержан при попытке сбежать из России

26.10.2018 14:46 — Разное | UDF  
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Олег Горбунов. Фото: Прокуратура Республики Башкортостан
Фигурантами уголовного дела о взятке стали двое высокопоставленных сотрудников прокуратуры Башкирии, в том числе первый зампрокурора. Следователи считают, что они получили 10 млн руб.

​Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова и заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Артура Шаретдинова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, оба фигуранта, действуя в составе группы и по предварительному сговору, получили взятку в размере 10 млн руб. от первого заместителя главы администрации города Уфы. Эти деньги были платой за отмену постановления о возбуждении уголовного дела в связи со злоупотреблениями чиновников городской администрации при переселении людей из аварийного жилья. В деле были замешаны также трое посредников, фамилии которых в сообщении не названы. В СК уточнили, что следователями совместно с ФСБ удалось пресечь попытку Горбунова выехать из России через аэропорт Шереметьево.

Ранее источник, близкий к аппарату правительства республики, рассказал РБК, что в Башкирию приехала команда следователей из Москвы. «Идет доследственная проверка по факту получения взятки, — рассказал он. — Следственный комитет проверяет информацию, что в регионе действовала преступная группировка, глубоко интегрированная в провластные структуры». Представители этой группировки были связаны с прокуратурой, судьями, полицией, отметил собеседник.

Антикоррупционную кампанию в прокуратуре Башкирии одобрил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, рассказал РБК источник, знакомый с материалами проверки в отношении руководства прокуратуры. «В обысках в кабинете заместителя прокурора Олега Горбунова принимали участие следователи из Москвы», — отметил он. По информации источника, проверка началась после того, как с поличным на взятке в размере 5,5 млн руб. был задержан прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин.

В четверг днем правоохранители также провели обыски в квартире и на даче зампрокурора, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник. В сообщении агентства говорилось, что оперативные мероприятия были связаны с расследованием уголовного дела в отношении районного прокурора, задержанного при получении взятки от уфимского бизнесмена, который тоже стал фигурантом дела о посредничестве во взяточничестве и теперь дает показания следователям.

Ранее на сайте следственного управления СКР по Республике Башкортостан говорилось, что полиция совместно с сотрудниками ФСБ региона задержала 44-летнего прокурора Советского района Уфы, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

 
 
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Фигурантами уголовного дела о взятке стали двое высокопоставленных сотрудников прокуратуры Башкирии.
 
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