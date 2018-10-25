Первый зампрокурора Башкирии задержан при попытке сбежать из России



Олег Горбунов. Фото: Прокуратура Республики Башкортостан

​Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении первого заместителя прокурора Башкириии заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.По данным следствия, оба фигуранта, действуя в составе группы и по предварительному сговору, получили взятку в размере 10 млн руб. от первого заместителя главы администрации города Уфы. Эти деньги были платой за отмену постановления о возбуждении уголовного дела в связи со злоупотреблениями чиновников городской администрации при переселении людей из аварийного жилья. В деле были замешаны также трое посредников, фамилии которых в сообщении не названы. В СК уточнили, что следователями совместно с ФСБ удалось пресечь попытку Горбунова выехать из России через аэропорт Шереметьево.Ранее источник, близкий к аппарату правительства республики, рассказал РБК, что в Башкирию приехала команда следователей из Москвы.— рассказал он. —Представители этой группировки были связаны с прокуратурой, судьями, полицией, отметил собеседник.Антикоррупционную кампанию в прокуратуре Башкирии одобрил глава Следственного комитета, рассказал РБК источник, знакомый с материалами проверки в отношении руководства прокуратуры.— отметил он. По информации источника, проверка началась после того, как с поличным на взятке в размере 5,5 млн руб. был задержан прокурор Советского района УфыВ четверг днем правоохранители также провели обыски в квартире и на даче зампрокурора, сообщалосо ссылкой на источник. В сообщении агентства говорилось, что оперативные мероприятия были связаны с расследованием уголовного дела в отношении районного прокурора, задержанного при получении взятки от уфимского бизнесмена, который тоже стал фигурантом дела о посредничестве во взяточничестве и теперь дает показания следователям.Ранее на сайте следственного управления СКР по Республике Башкортостан говорилось, что полиция совместно с сотрудниками ФСБ региона задержала 44-летнего прокурора Советского района Уфы, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).