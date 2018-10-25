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Дело "бобруйского потрошителя" передают в суд

26.10.2018 14:21 — Разное | UDF  
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Фото: sk.gov.by
Уголовное дело о жестоком убийстве двух женщин в Бобруйске передадут в суд. Расследование закончило Главное следственное управление. Теперь дело у прокурора, сообщает пресс-служба СК. 36-летнему мужчине грозит смертная казнь.

Как информировало Еврорадио, 20 июля в одной из квартир в Бобруйске были убиты две женщины: одну зарезали ножом, вторую убили молотком. Перед смертью одна из них успела позвонить в милицию. Она сказала, что вместе с подругой заперлась в ванной в квартире дома по улице Лынькова, а в дверь ломится мужчина и хочет их убить. Женщина не назвала точный адрес. Когда правоохранители все же вычислили квартиру, женщины были уже мертвы. Позже министр внутренних дел Игорь Шуневич сказал, что есть вопросы и к сотрудникам милиции.


По информации следствия, 26-летняя жительница Бобруйска и ее 27-летняя знакомая отдыхали в кафе, где познакомились с мужчиной, поехали с ним домой на такси. Там и произошел конфликт, закончившийся трагедией. Милиционеры задержали подозреваемого — 36-летнего бобруйчанина, который ранее был судим, нигде не работал. Во время задержания он был нетрезв. Были проведены комплексная судебная психолого-психиатрическая, психофизиологическая и сексологическая экспертизы. Они засвидетельствовали, что обвиняемый не имеет психических болезней, он мог осознавать "фактический характер и общественную опасность своих действий".

Мужчине предъявлено обвинение по статье "умышленное противоправное лишение жизни двух лиц (убийство), совершенное с особой жестокостью" (пункты 1 и 6 части 2 статьи 139-го УК). По ней предусмотрено заключение на срок от 8 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

 
 
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Уголовное дело о жестоком убийстве двух женщин в Бобруйске передадут в суд.
 
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