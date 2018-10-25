|
Дело "бобруйского потрошителя" передают в суд
Фото: sk.gov.by
Как информировало
По информации следствия, 26-летняя жительница Бобруйска и ее 27-летняя знакомая отдыхали в кафе, где познакомились с мужчиной, поехали с ним домой на такси. Там и произошел конфликт, закончившийся трагедией. Милиционеры задержали подозреваемого — 36-летнего бобруйчанина, который ранее был судим, нигде не работал. Во время задержания он был нетрезв. Были проведены комплексная судебная психолого-психиатрическая, психофизиологическая и сексологическая экспертизы. Они засвидетельствовали, что обвиняемый не имеет психических болезней, он мог осознавать "фактический характер и общественную опасность своих действий".
Мужчине предъявлено обвинение по статье "умышленное противоправное лишение жизни двух лиц (убийство), совершенное с особой жестокостью" (пункты 1 и 6 части 2 статьи 139-го УК). По ней предусмотрено заключение на срок от 8 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело о жестоком убийстве двух женщин в Бобруйске передадут в суд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)