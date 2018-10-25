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Правительство утвердило ноябрьский график приема министрами граждан
Установлен график личного приема граждан руководителями министерств и ведомств в Совете Министров в ноябре,
Руководители министерств и ведомств проведут в ноябре личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров.
Министр здравоохранения Валерий Малашко – 2 ноября,
Министр информации Александр Карлюкевич – 9 ноября,
Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц – 14 ноября,
Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак – 16 ноября,
Министр финансов Максим Ермолович – 21 ноября,
Министр иностранных дел Владимир Макей – 23 ноября,
Министр обороны Андрей Равков – 28 ноября,
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко – 30 ноября.
Личный прием проводится с 10.00 по адресу: ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: +375 17 222-65-09, 222-63-69.
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи.
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Установлен график личного приема граждан руководителями министерств и ведомств в Совете Министров в ноябре, сообщили в Национальном центре правовой информации...
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