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Правительство утвердило ноябрьский график приема министрами граждан

26.10.2018 15:14 — Разное | Интерфакс  
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Установлен график личного приема граждан руководителями министерств и ведомств в Совете Министров в ноябре, сообщили в Национальном центре правовой информации Республики Беларусь.

Руководители министерств и ведомств проведут в ноябре личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров.

Министр здравоохранения Валерий Малашко – 2 ноября,

Министр информации Александр Карлюкевич – 9 ноября,

Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц – 14 ноября,

Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак – 16 ноября, 

Министр финансов Максим Ермолович – 21 ноября,

Министр иностранных дел Владимир Макей – 23 ноября,

Министр обороны Андрей Равков – 28 ноября,

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко – 30 ноября.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу: ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: +375 17 222-65-09, 222-63-69.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи.

 
 
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Установлен график личного приема граждан руководителями министерств и ведомств в Совете Министров в ноябре, сообщили в Национальном центре правовой информации...
 
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