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БНК экспортирует в Украину нефтепродуктов на $2,2 млрд в 2018 году - гендиректор

26.10.2018 14:31 — Разное | Интерфакс  
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ЗАО "Белорусская нефтяная компания" увеличит экспорт нефтепродуктов в Украину на 22,2% до $2.2 млрд в текущем году, сообщил гендиректор компании Михаил Пучило.

"По итогам девяти месяцев экспорт нефтепродуктов в Украину составил $1,8 млрд и достиг уровня 2017 года (всего года - ИФ). Мы видим, что объем экспорта возрастет до $2,2 млрд ( в 2018 году – ИФ", - сказал М.Пучило, выступая на форуме регионов Беларуси и Украины в пятницу в Гомеле.

По словам руководителя БНК, для Беларуси Украина в настоящий момент является стратегическим направлением экспорта нефтепродуктов. "В Украину направляется порядка 30% всех  нефтепродуктов, вырабатываемых на нефтеперерабатывающих заводах (Беларуси - ИФ). Это говорит, что мы в Украине всерьез и надолго", - отметил он.

По информации М.Пучило, на рынке Украины востребованы дизтопливо, бензины, авиационное топливо. Доля белорусского дизтоплива на этом рынке составляет около 40%, по бензинам - более 80%, добавил гендиректор.

 
Теги: Гомель
 
 
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ЗАО "Белорусская нефтяная компания" увеличит экспорт нефтепродуктов в Украину на 22,2% до $2.2 млрд в текущем году, сообщил гендиректор компании Михаил Пучило.
 
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