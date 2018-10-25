БНК экспортирует в Украину нефтепродуктов на $2,2 млрд в 2018 году - гендиректор

ЗАО "Белорусская нефтяная компания" увеличит экспорт нефтепродуктов в Украину на 22,2% до $2.2 млрд в текущем году, сообщил гендиректор компании Михаил Пучило.

"По итогам девяти месяцев экспорт нефтепродуктов в Украину составил $1,8 млрд и достиг уровня 2017 года (всего года - ИФ). Мы видим, что объем экспорта возрастет до $2,2 млрд ( в 2018 году – ИФ", - сказал М.Пучило, выступая на форуме регионов Беларуси и Украины в пятницу в Гомеле.

По словам руководителя БНК, для Беларуси Украина в настоящий момент является стратегическим направлением экспорта нефтепродуктов. "В Украину направляется порядка 30% всех нефтепродуктов, вырабатываемых на нефтеперерабатывающих заводах (Беларуси - ИФ). Это говорит, что мы в Украине всерьез и надолго", - отметил он.

По информации М.Пучило, на рынке Украины востребованы дизтопливо, бензины, авиационное топливо. Доля белорусского дизтоплива на этом рынке составляет около 40%, по бензинам - более 80%, добавил гендиректор.