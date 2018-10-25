Белорусская продукция чувствует себя в Украине очень комфортно – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает рост товарооборота с Беларусью и считает это следствием того, что стороны убирают защитные барьеры в торговле, а не выстраивают их.

"И продукция белорусского машиностроения, пищевой промышленности, строительные, дорожно-строительные компании из Беларуси чувствуют себя очень комфортно в Украине. И рост поставок украинской продукции в Беларусь двигается опережающими темпами. Для нас очень важно сберечь эти тенденции", - сказал П.Порошенко на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в пятницу в Гомеле.

Украинского лидера цитирует агентство БелТА .

П.Порошенко также обратил внимание на теплый прием от местных жителей. "Это лучше, чем слова какой бы то ни было пропаганды о напряжениях между нашими народами. Отношения между нашими народами сегодня характеризуются дружбой и сотрудничеством так же, как и отношения между президентами", - подчеркнул он.

Президент Украины поблагодарил А.Лукашенко за идею проведения форума регионов. "Сегодня мы убедились, что наше решение о проведении форума было правильным. Уже подписано шесть договоров. Будет подписан еще целый ряд соглашений между нашими регионами. И от этих договоров будут лучше жить и люди в Украине, и в Беларуси", - сказал он.

П.Порошенко также отметил важность координации действий Украины и Беларуси на внешней арене, в вопросах безопасности.

В Гомеле 25-26 октября проходит первый форум регионов Беларуси и Украины. Во второй день в работе форума принимают участие президенты двух стран, которые проведут переговоры по развитию торговли, экономическому и инвестиционному сотрудничеству двух стран. Также президенты примут участие в пленарном заседании форума.

Договоренность о проведении в 2018 году в Гомеле форума регионов Беларуси и Украины была достигнута в ходе официального визита в Украину президента Беларуси 20-21 июля 2017 года.

По итогам января-августа 2018 года товарооборот между Беларусью и Украиной составил $3,66 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 23,7%. В том числе белорусский экспорт составил $2,71 млрд, увеличившись на 23,5%. В Беларуси действуют 295 предприятий с украинским капиталом, в том числе 122 совместных. В Украине создано 8 совместных сборочных производств различной белорусской техники. В целом в Украине функционируют более 100 организаций товаропроводящей сети белорусской продукции.