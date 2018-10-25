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Пришла на премьеру с внучкой. 88-летняя муза Хичкока восхитила сеть внешним видом

26.10.2018 15:24 — Разное | СТВ  
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Новости США. Актриса Дакота Джонсон пришла на премьеру фильма «Суспирия» вместе с бабушкой, которая произвела фурор на красной дорожке.

88-летнюю Типпи Хедрен называют «музой Хичкока». Актриса снялась в культовых фильмах режиссера – «Марни» и «Птицы».

Пришла на премьеру с внучкой. 88-летняя муза Хичкока восхитила сеть внешним видом

Типпи Хедрен – старшая представительница актерской династии. Ее дочь Мелани Гриффит и 29-летняя внучка Дакота Джонсон тоже стали актрисами. Семья любит проводить время вместе.

Пришла на премьеру с внучкой. 88-летняя муза Хичкока восхитила сеть внешним видом
С дочерью и внучками

Для выхода в свет Типпи Хедрен выбрала черные брюки, элегантные туфли-лодочки, топ с серебристыми узорами и кардиган. Дакота Джонсон позировала вместе с бабушкой в ярко-красном платье. Интернет-пользователи отметили, что внучка очень похожа на свою бабушку, которая выглядит потрясающе. «На нее хочется равняться», – отметили они.  

Пришла на премьеру с внучкой. 88-летняя муза Хичкока восхитила сеть внешним видом
С дочерью

Типпи Хедрен весной нынешнего года стала лицом ювелирной коллекции Gucci.

Ранее настоящий фурор в соцсетях произвела мама Карлы Бруни.

«Вот в кого вы такая красавица». 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть (читать далее).  

 
 
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Новости США. Актриса Дакота Джонсон пришла на премьеру фильма «Суспирия» вместе с бабушкой, которая произвела фурор на красной дорожке. 88-летнюю Типпи Хедрен...
 
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