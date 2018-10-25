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Завершено расследование убийства двух девушек в Бобруйске. Уголовное дело передано прокурору
Новости Беларуси. Завершено расследование дела об убийстве двух девушек в Бобруйске.
Как
Были допрошены более 30 свидетелей, в числе которых соседи злоумышленника и ряд правоохранителей. Приняты меры к выяснению причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Гражданину предъявлено обвинение по статье «Умышленное убийство двух лиц с особой жестокостью». Обвиняемый содержится под стражей.
Ранее стало
В квартире между девушками и бобруйчанином произошла ссора, в ходе которой фигурант нанёс женщинам многочисленные удары руками, ножом и молотком. Пострадавшие скончались на месте.
Перед происшествием девушки позвонили в милицию, но не смогли сказать точный адрес, назвав только улицу. Когда правоохранители установили местонахождение женщин, преступление уже было совершено. Отмечается, что предотвратить его не представилось возможным.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Летом 2018 года подозреваемый в двойном убийстве в Бобруйске мужчина признал свою вину.
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Новости Беларуси. Завершено расследование дела об убийстве двух девушек в Бобруйске. Как сообщает СК, подозреваемый неоднократно судим. После проведения ряда...
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