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Завершено расследование убийства двух девушек в Бобруйске. Уголовное дело передано прокурору

26.10.2018 15:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Завершено расследование дела об убийстве двух девушек в Бобруйске.  

Как сообщает СК, подозреваемый неоднократно судим. После проведения ряда экспертиз установлено, что фигурант не страдал психическими расстройствами и осознавал опасность своих действий.  

Были допрошены более 30 свидетелей, в числе которых соседи злоумышленника и ряд правоохранителей. Приняты меры к выяснению причин и условий, способствовавших совершению преступления.  

Гражданину предъявлено обвинение по статье «Умышленное убийство двух лиц с особой жестокостью». Обвиняемый содержится под стражей.  

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о расследовании двойного убийства в Бобруйске  

Завершено расследование убийства двух девушек в Бобруйске. Уголовное дело передано прокурору
Фото: Следственный комитет  

Ранее стало известно, что 20 июля 27-летняя и 26-летняя женщины в одном из увеселительных заведений Бобруйска познакомились с 36-летним местным жителем. Через некоторое время компания решила продолжить общение дома у мужчины.  

В квартире между девушками и бобруйчанином произошла ссора, в ходе которой фигурант нанёс женщинам многочисленные удары руками, ножом и молотком. Пострадавшие скончались на месте.  

Перед происшествием девушки позвонили в милицию, но не смогли сказать точный адрес, назвав только улицу. Когда правоохранители установили местонахождение женщин, преступление уже было совершено. Отмечается, что предотвратить его не представилось возможным.  

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.  

Летом 2018 года подозреваемый в двойном убийстве в Бобруйске мужчина признал свою вину.  

Также уточнялось, что фигурант сотрудничает со следователями (подробнее здесь).  

 
 
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Новости Беларуси. Завершено расследование дела об убийстве двух девушек в Бобруйске.   Как сообщает СК, подозреваемый неоднократно судим. После проведения ряда...
 
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