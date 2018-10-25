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«Две страны, которые могут друг друга дополнять». О чём говорят представители бизнес-кругов на белорусско-украинском форуме

26.10.2018 15:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Представители 17 регионов Украины и их партнеры из Беларуси собрались в Гомеле на I Форуме регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в нем принимают и президенты двух стран.

С последними подробностями мероприятия наш корреспондент Алена Сырова.

«Две страны, которые могут друг друга дополнять». О чём говорят представители бизнес-кругов на белорусско-украинском форуме

«Две страны, которые могут друг друга дополнять». О чём говорят представители бизнес-кругов на белорусско-украинском форуме

Алена Сырова, СТВ:
Мы продолжаем работать в самом центре Гомеля, фактически на пересечении основных площадок первого белорусско-украинского форума регионов. В ОКЦ проходит пленарное заседание. А на площади Ленина расположилась выставка белорусской сельхозтехники.

Как и планировалось, в город над Сожем приехали Александр Лукашенко и Петр Порошенко. На высшем государственном уровне они обсуждают перспективы белорусско-украинских отношений в формате один на один.

«Две страны, которые могут друг друга дополнять». О чём говорят представители бизнес-кругов на белорусско-украинском форуме

«Две страны, которые могут друг друга дополнять». О чём говорят представители бизнес-кругов на белорусско-украинском форуме

«Две страны, которые могут друг друга дополнять». О чём говорят представители бизнес-кругов на белорусско-украинском форуме

После общения в таком формате главы государств поедут в ОКЦ. Там же планируют подвести итоги работы нового для Беларуси и Украины Форума регионов.

Вчерашний день выдался урожайным на количество подписанных контрактов (подробнее здесь). Рекордсменом стала компания «Белоруснефть», что и неудивительно.

«Две страны, которые могут друг друга дополнять». О чём говорят представители бизнес-кругов на белорусско-украинском форуме

Олег Прохоренко, председатель правления ПАО «Укргаздобыча»:
За более чем два года сотрудничества, по сути, у нас с «Белоруснефтью» уже прошли контракты более чем на 40 млн евро. Контракты, которые мы сейчас подписывали, составляют порядка 10 млн евро. Это контракты по продолжению программы ГРП, которая уже продолжается более двух лет, и по продолжению пилотного проекта по забурке боковых стволов.

«Две страны, которые могут друг друга дополнять». О чём говорят представители бизнес-кругов на белорусско-украинском форуме

Александр Ляхов, генеральный директор ПО «Белоруснефть»:
Сумма этих соглашений – более 10 млн евро. Но это только начало, потому что эти соглашения могут иметь дальнейшую перспективу. В целом, рассчитываем на то, что у нас по крайней мере в полтора раза должны увеличиваться объемы услуг в 2019 году на рынке Украины по сравнению с нынешним годом.

«Две страны, которые могут друг друга дополнять». О чём говорят представители бизнес-кругов на белорусско-украинском форуме

«Две страны, которые могут друг друга дополнять». О чём говорят представители бизнес-кругов на белорусско-украинском форуме

Кстати, здесь же накануне прошло заседание консультативного совета делового сотрудничества двух стран. Промышленники, бизнесмены, представители власти обсуждали, как достичь задуманного уровня товарооборота – 8 млрд долларов при нынешних 5,5.

«Две страны, которые могут друг друга дополнять». О чём говорят представители бизнес-кругов на белорусско-украинском форуме

Геннадий Чижиков, глава Торгово-промышленной палаты Украины:
Украина сейчас заинтересована в сотрудничестве и в реконструкции дорог, инфраструктуры, активном развитии сельского хозяйства, а значит, нужна сельскохозяйственная техника.

Но и Украине есть что предложить. Страна, которая производит и самолеты, и атомную технику, и многое другое. Мы – это две страны, которые могут друг друга дополнять. Это просто сигнал активизировать сотрудничество не только на уровне центральном, но и, прежде всего, на уровне регионов.

Отметим, Форум регионов уже претендует на звание традиционного и одного из самых эффективных.

Какую продукцию представили Беларусь и Украина на Форуме регионов в Гомеле? Репортаж с выставочной площадки

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Представители 17 регионов Украины и их партнеры из Беларуси собрались в Гомеле на I Форуме регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе...
 
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