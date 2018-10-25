|
«Две страны, которые могут друг друга дополнять». О чём говорят представители бизнес-кругов на белорусско-украинском форуме
Новости Беларуси. Представители 17 регионов Украины и их партнеры из Беларуси собрались в Гомеле на I Форуме регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в нем принимают и президенты двух стран.
С последними подробностями мероприятия наш корреспондент Алена Сырова.
Алена Сырова, СТВ:
Как и планировалось, в город над Сожем приехали Александр Лукашенко и Петр Порошенко. На высшем государственном уровне они обсуждают перспективы белорусско-украинских отношений в формате один на один.
После общения в таком формате главы государств поедут в ОКЦ. Там же планируют подвести итоги работы нового для Беларуси и Украины Форума регионов.
Вчерашний день выдался урожайным на количество подписанных контрактов (подробнее
Олег Прохоренко, председатель правления ПАО «Укргаздобыча»:
Александр Ляхов, генеральный директор ПО «Белоруснефть»:
Кстати, здесь же накануне прошло заседание консультативного совета делового сотрудничества двух стран. Промышленники, бизнесмены, представители власти обсуждали, как достичь задуманного уровня товарооборота – 8 млрд долларов при нынешних 5,5.
Геннадий Чижиков, глава Торгово-промышленной палаты Украины:
Но и Украине есть что предложить. Страна, которая производит и самолеты, и атомную технику, и многое другое. Мы – это две страны, которые могут друг друга дополнять. Это просто сигнал активизировать сотрудничество не только на уровне центральном, но и, прежде всего, на уровне регионов.
Отметим, Форум регионов уже претендует на звание традиционного и одного из самых эффективных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Две страны, которые могут друг друга дополнять». О чём говорят представители бизнес-кругов на белорусско-украинском форуме
Новости Беларуси. Представители 17 регионов Украины и их партнеры из Беларуси собрались в Гомеле на I Форуме регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)