26 октября - День автомобилиста и дорожника

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26.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   На обслуживаемых коллективом ОАО «Пинский автопарк» 210 местных и дальних маршрутах задействовано 180 автобусов. Здесь работают 305 водителей, 90 слесарей-ремонтников, 167 кондукторов. В среднем за сутки перевозится ни много ни мало, а порядка 
130 тысяч пассажиров, а это — целый Пинск.

  Современному пассажиру, зачастую имеющему и собственное средство передвижения — автомобиль, теперь не все равно, как совершить поездку. Общественный транспорт — это уже сфера услуг социальной направленности, а услуги нужно предоставлять качественные. Четкое следование графиков движения, оптимизация маршрутов с учетом интересов пассажиров, оперативное и широкое информирование о работе автотранспорта — слагаемые успеха каждого трудового дня Пинского автобусного парка, удовлетворяющего спрос населения в перевозках.

  Но порой возникают проблемы объективного характера. В последние годы в городе активно проводилась реконструкция тепловых сетей, основных транспортных магистралей. Продолжаются работы на участке улицы Брестской, кстати, здесь уже делают гравийно-щебеночное основание под асфальтирование. Только в нынешнем году автобусный парк вынужден был четыре раза менять схемы и расписание движения на большинстве маршрутов. Это является особенностью и сложностью работы автопарка на текущий момент. Если для пассажира объезды — это потеря десятка минут времени, то для перевозчика — дополнительный расход топлива, износ машины. Однако и в таких условиях транспортники стараются максимально учесть пожелания пассажиров, любыми способами смягчить испытываемые неудобства.

  На протяжении ряда лет предприятие достигает одного из наиболее высоких в стране показателей по уровню окупаемости перевозок собственными доходами. Так, за 2017 год окупаемость собственными доходами по субсидированным видам перевозок в городском и пригородном транспорте составила 76,5 %, что на десять процентов больше, чем в среднем по области, констатирует директор ОАО «Пинский автобусный парк» Владимир Ананьевич Хвостюк. По его словам, это стало возможным благодаря реализации принципа всемерной экономии потребляемых ресурсов без ущерба для главного — безопасности перевозки пассажиров, а также безусловному выполнению нормативных документов, регламентирующих технологический процесс и направленных на грамотную и эффективную эксплуатацию подвижного состава. Взят на вооружение и принцип планово-предупредительного обслуживания, который, помимо экономии финансовых средств, способствует повышению качества обслуживания маршрутной сети в целом. К слову, автопарк благодарен коллективам служб, причастных к организации движения по временным схемам: подразделениям ГАИ, строительным организациям, а также отмечает понимание и поддержку со стороны горисполкома, заключает Владимир Хвостюк.

  Город строится, появились новые компактные микрорайоны, началось уплотнение существующей многоэтажной жилой застройки. Само собой разумеется, общественный транспорт должен работать там, где он востребован. На предприятии имеются определенные планы по реорганизации маршрутной сети, основанные на рекомендациях Белорусского научно-исследовательского института транспорта «Транстехника». Исследование и предложения аналитиков во многом подтвердили видение развития ситуации пинчанами, отмечает главный специалист отдела маркетинга Леонид Васильевич Жовнерик. Значит, изменения будут происходить в правильном направлении. Специфика заключается в преимуществе так называемых закольцованных маршрутов, связывающих несколько микрорайонов и центр города. Нужно добиться минимизации пересадочных поездок, особенно когда возникает необходимость посещения находящихся в разных частях города таких служб, как электросети, ЖКХ, «Пинскгаз», «Пинскводоканал».

  Кстати, в будущем году, весной, исполнится 70 лет со времени открытия регулярного автобусного движения по городу. Все начиналось с трех маршрутов, связывавших восточную и западную части Пинска между собой, а также с железнодорожным вокзалом. 

  Интересы горожан и собственная экономическая состоятельность сегодня определяют повестку дня работы ОАО «Пинский автобусный парк». На транспортной проходной отправляющиеся в путь экипажи провожают лозунгом «Помните, зарплату нам платит пассажир».
Здесь трудятся 755 человек. Средняя заработная плата составляет 920 рублей.

  Недавно в Пинске состоялось выездное заседание координационного совета ОАО «Брестоблтранс», на котором был отмечен высокий уровень проделанной администрацией автобусного парка работы по улучшению условий труда, проведению благоустройства производственных территорий, зданий и сооружений.

  Хорошие отзывы об обслуживании на маршрутах связаны с работой не только шоферов, но и кондукторов. Они действуют в тандеме, поддерживая имидж профессиональных, предупредительно-корректных работников автопарка. Примером такого ответственного отношения к делу в коллективе называют кондуктора Галину Павловну ГРИБОВИЧ и водителя городского автобуса Ивана Константиновича БОРИСЕВИЧА (на фото).

  Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
  Фото автора

 
 
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  На обслуживаемых коллективом ОАО «Пинский автопарк» 210 местных и дальних маршрутах задействовано 180 автобусов. Здесь работают 305 водителей, 90...
 
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