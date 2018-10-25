Порошенко заявил, что между ним и Лукашенко «есть доверие»

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Встреча президентов Украины и Беларуси прошла в рамках Форума регионов двух стран, состоявшегося в Гомеле.

Александр Лукашенко отметил востребованность и результативность подобных мероприятий и выразил надежду, что следующий аналогичный форум с участием белорусов пройдет на территории Украины.

Порошенко, в свою очередь, сообщил, что на форуме подписано шесть договоров, планируется заключение еще ряда соглашений между регионами. Украинский президент обратил внимание на теплый прием украинской делегации со стороны местных жителей. "Это лучше, чем слова какой бы то ни было пропаганды о напряжениях между нашими народами», - считает Порошенко.

Украинский президент отметил рост товарооборота между странами: "И продукция белорусского машиностроения, пищевой промышленности, строительные, дорожно-строительные компании из Беларуси чувствуют себя очень комфортно в Украине. И рост поставок украинской продукции в Беларусь двигается опережающими темпами. Для нас очень важно сберечь эти тенденции".

Петр Порошенко подчеркнул также, что отношения между странами строятся на основе доверия: "Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество".

Президент Украины подчеркнул важность координации действий двух стране на внешней арене и в вопросах безопасности.