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Автомобили, лошади и много мультиков. Топ-3 событий этих выходных в Могилеве
Вы тоже уже хотите закутаться в плед и смотреть сериалы дома? Воскресенье — самый подходящий для этого день. А все самое интересное в эти выходные в Могилеве пройдет 27 октября. Вот вам топ-3 событий, на которые стоит сходить в субботу.
Суббота будет заключительным днем
Место: крытый манеж облцентра по конному спорту в деревне Буйничи.
Время: 10.00. Вход свободный.
Место: ТЦ «Парк Сити» на улице Минское шоссе, 31.
Фестиваль «Анимаёвка» тоже завершится в субботу, но вы сможете увидеть фильмы-победители! И много чего еще. Например, встретиться с режиссером «Беларусьфильма» Еленой Туровой и посмотреть фильм «Киндер-Вилейское привидение» (начало в 10.00 в кинотеатре «Космос»). Или увидеть тех, кто создает песни для «Смешариков», «Малышариков», «Тимы и Тома» — Марину Ланда и Сергея Васильева.
Полная афиша «Анимаёвки» —
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