Автомобили, лошади и много мультиков. Топ-3 событий этих выходных в Могилеве

Вы тоже уже хотите закутаться в плед и смотреть сериалы дома? Воскресенье — самый подходящий для этого день. А все самое интересное в эти выходные в Могилеве пройдет 27 октября. Вот вам топ-3 событий, на которые стоит сходить в субботу.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Суббота будет заключительным днем республиканских соревнований по конкуру . Юноши и девушки на лошадях будут преодолевать препятствия до 120 см в высоту. Состязания обещают быть зрелищными, но недолгими — все-таки последний день.

Место: крытый манеж облцентра по конному спорту в деревне Буйничи.

Время: 10.00. Вход свободный.



Фото: TUT.BY

«Авто-пати» пройдет в торговом центре «Парк Сити». Организаторы зовут весело отметить День автомобилиста — он, кстати, пройдет 28 октября. В программе — конкурсы, подарки, шоу-программа и выступление группы 3T.ON.

Место: ТЦ «Парк Сити» на улице Минское шоссе, 31.

Время — 12.00.





Фестиваль «Анимаёвка» тоже завершится в субботу, но вы сможете увидеть фильмы-победители! И много чего еще. Например, встретиться с режиссером «Беларусьфильма» Еленой Туровой и посмотреть фильм «Киндер-Вилейское привидение» (начало в 10.00 в кинотеатре «Космос»). Или увидеть тех, кто создает песни для «Смешариков», «Малышариков», «Тимы и Тома» — Марину Ланда и Сергея Васильева.

Полная афиша «Анимаёвки» — тут .

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