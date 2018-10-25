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Автомобили, лошади и много мультиков. Топ-3 событий этих выходных в Могилеве

26.10.2018 16:01 — Разное | Tut.by  
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Вы тоже уже хотите закутаться в плед и смотреть сериалы дома? Воскресенье — самый подходящий для этого день. А все самое интересное в эти выходные в Могилеве пройдет 27 октября. Вот вам топ-3 событий, на которые стоит сходить в субботу.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Суббота будет заключительным днем республиканских соревнований по конкуру. Юноши и девушки на лошадях будут преодолевать препятствия до 120 см в высоту. Состязания обещают быть зрелищными, но недолгими — все-таки последний день.

Место: крытый манеж облцентра по конному спорту в деревне Буйничи.

Время: 10.00. Вход свободный.


Фото: TUT.BY

«Авто-пати» пройдет в торговом центре «Парк Сити». Организаторы зовут весело отметить День автомобилиста — он, кстати, пройдет 28 октября. В программе — конкурсы, подарки, шоу-программа и выступление группы 3T.ON.

Место: ТЦ «Парк Сити» на улице Минское шоссе, 31.
Время — 12.00.


Фестиваль «Анимаёвка» тоже завершится в субботу, но вы сможете увидеть фильмы-победители! И много чего еще. Например, встретиться с режиссером «Беларусьфильма» Еленой Туровой и посмотреть фильм «Киндер-Вилейское привидение» (начало в 10.00 в кинотеатре «Космос»). Или увидеть тех, кто создает песни для «Смешариков», «Малышариков», «Тимы и Тома» — Марину Ланда и Сергея Васильева.

Полная афиша «Анимаёвки» — тут.

Все события, которые проходят в Могилеве, а также кино- и театральную афишу смотри на AFISHA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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