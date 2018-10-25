«Мы наконец вышли на прибыльную работу» Директор ДРСУ №127 Алексей Трантин рассказал, что в этом году на дороги выделили в 2 раза больше денег, чем в прошлом.

День автомобилиста и дорожника – профессиональный праздник людей, труд которых принято измерять в километрах. Коллектив филиала КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ №127 не исключение. Его сотрудники обслуживают сеть местных автодорог протяженностью 615 километров. Их труд нелегок, часто они работают в сложных погодных условиях, без выходных и праздников. Но работа эта очень ответственная и важная. Сегодня в управлении чествовали лучших.





Директор Алексей Трантин вручил почетные грамоты за добросовестный труд водителю Сергею Пашковскому, дорожному рабочему Сергею Миночкину, машинисту автогрейдера Николаю Мурзину, трактористу Руслану Северцеву, дорожному рабочему Владимиру Леонову, диспетчеру бюро механизации Александру Журову, мастеру участка по содержанию дорог Ивану Лапанику, машинисту катка Ивану Минину Директор Алексей Трантин вручил почетные грамоты за добросовестный труд водителю Сергею Пашковскому, дорожному рабочему Сергею Миночкину, машинисту автогрейдера Николаю Мурзину, трактористу Руслану Северцеву, дорожному рабочему Владимиру Леонову, диспетчеру бюро механизации Александру Журову, мастеру участка по содержанию дорог Ивану Лапанику, машинисту катка Ивану Минину.

В интервью «Горецкому вестнику» директор Алексей Трантин, возглавивший организацию в апреле, рассказал, что он успел сделать за этот короткий срок, как был ослаблен потенциал ДРСУ за предыдущее время, почему местные дороги не ругает только ленивый, каковы планы на будущее и стоит ли доверять «сенсациям» блогеров.

— Алексей Михайлович, как Вы оцениваете состояние местных дорог в районе?

— Оценка, к сожалению, пока неудовлетворительная. По качеству автомобильных дорог местной сети Горецкий район находится на последнем месте в Могилевской области. Основной проблемой является критический износ асфальтобетонного покрытия из-за просроченных межремонтных сроков, связанных с недостаточным финансированием в прежние годы. На 559 км дорог не выполнялись ремонты на протяжении более 10 лет — 91% от протяженности всей сети. Нам понадобится не один год усиленной работы, чтобы подтянуть местные дороги до среднего уровня по области.





— Какими были первые шаги в качестве директора?

— Во-первых, мы начали восстанавливать имеющуюся в организации дорожно-строительную технику, износ которой составил 87%. Новой техники не поступало в течение 10 лет. Приходится работать с тем, что было приобретено в конце 90-х-начале 2000-х годов.

Значительно был ослаблен потенциал ДРСУ из-за неверных управленческих решений. За предыдущие годы, с 2014 по 2017 год, из нашей организации в другие филиалы передали асфальтоукладчик, трал, битумовоз, автогудронатор, машину для ямочного ремонта «Тайфун», дорожные катки, а также запасными частями асфальтобетонный завод. Для ремонта и поддержания сети в удовлетворительном состоянии вынуждены приобретать асфальтобетон в соседних районах, что в свою очередь ведет к удорожанию работ.













Отремонтировали, и сегодня уже на ходу 2 автогрейдера, 2 погрузчика, 4 МАЗа. К сожалению, все попытки КУП «Могилевоблдорстроя» приобрести технику в лизинг не увенчались успехом. А нам как воздух необходимы комбинированная дорожная машина, которая будет зимой посыпать дороги и чистить снег, а летом делать ямочный ремонт. Хотелось бы получить новый погрузчик, автогрейдер, к летнему сезону — установку «Тайфун» для ямочного ремонта. Необходим асфальтобетонный завод. Во-вторых, установили производственную дисциплину. Третьим шагом стали инвестиции более 14,5 тыс. рублей в систему мероприятий по охране труда, приобрели спецодежду, обувь, огнетушители.

— Какие дороги отремонтировали?

— За этот период времени «оделись» в асфальтобетонное покрытие следующие дороги: Рудковщина-Маслаки-Аниковичи (1.5 км-5.5. км), протяженностью 4 км; Горки-Каменка-Ленино, где уложено 2,6 км (3,0 – 5,8 км), на этом объекте помогал подрядчик ДСУ-27. Ввели в эксплуатацию 600 м автодороги в асфальтобетонном исполнении к д. Ходоровка, 2,6 км гравийного участка дороги Шишево-Орлы. К «Дожинкам» закончили 5 км автомобильной дороги Овсянка-Паленка-Маслаки (подрядчик ДЭУ-75). На этом самом проблемном в районе направлении использовали асфальтобетон и новую технологию «сларри-сил» с добавлением минеральных компонентов, что позволяет сделать такую дорогу более долговечной. Кроме того, это влияет на безопасность движения: увеличивает коэффициент сцепления шин автомобиля с дорогой. В ноябре настанет черед отремонтировать дорогу Горки-Каменка-Ленино (5.8 — 8 км). Параллельно с текущим ремонтом активно ведем работы по устранению критической ямочности на автодорогах района по всем направлениям, что в несколько раз больше прошлогодних объемов. Сделано более 5 тыс. кв. м.





В этом году на дорожную отрасль выделили более чем в два раза больше средств, чем год назад. Деньги из 2-х источников: средства областного бюджета (867 тыс. руб.) и субвенция из республиканского дорожного фонда (630 тыс. руб.). Изменились источники финансирования, но объемы денежных сумм в 1 млн. 497 тыс. рублей остались прежними.

— С какими экономическими результатами встречаете профессиональный праздник?

— В этом году мы наконец вышли на прибыльную работу. За 9 месяцев выручка от реализации товаров, работ и услуг достигла 835 тыс. рублей. Это 153,5% к уровню прошлого года. Чистая прибыль составила 16 тыс. рублей. Рентабельность от реализации продукции стала 3.3%. Год назад было минус 13,1%. Увеличилась среднемесячная заработная плата до 463 руб. (темп роста 121,4%). Возросла выработка на одного работающего до 18,2 тыс. руб. (143,5%).





— Каковы перспективы на следующий год?

— Планы ставим амбициозные. В 2019 году намерены отремонтировать еще 30 км дорог и два моста (в Ревячино и Котелево). Планируем отремонтировать асфальтобетонное покрытие на следующих направлениях: Горки-Каменка-Ленино (8-13,1 км), от Гулидовки до Полны и от д. Зубри до Полны (5.4 км) и др.

Кадры — главное богатство нашего предприятия, в котором трудятся 50 человек. У нас сформировался сплоченный коллектив единомышленников, грамотных, работоспособных, ответственных людей, чье мастерство и профессионализм позволяет решать самые сложные задачи. Уважаемые коллеги и партнеры! Я поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю крепкого здоровья, оптимизма, успехов в работе, мира и согласия в семьях.





В завершение Алексей Трантин обратился с пожеланиями к горецким жителям, которые размещают в интернете свои видео и фотографии: «Прежде чем кого-то обвинять, потрудитесь для начала выяснить, кому принадлежат дороги, вызвавшие ваше возмущение. Это стереотипное представление считать, что все дороги в районе находятся на балансе ДРСУ №127. Есть внутрихозяйственные, принадлежащие сельхозпредприятиям, часть улиц в сельских населенных пунктах и в Горках обслуживает «Коммунальник». Почему бы не показать то, что было сделано? Мы выполняем свою работу в пределах выделенного финансирования. Никто не задумывается о том, сколько сил и средств уходит на содержание дорожной сети по уборке мусора, который наши жители выбрасывают на обочины дорог, захламляют остановочные павильоны. Один день в неделю наша бригада занимается только уборкой этого мусора по дорогам, вместо того, чтобы производить ямочный ремонт. Немало ущерба приносят факты вандализма, когда ломают дорожные знаки, урны, скамейки и обрисовывают павильоны на автобусных остановках. Это административно наказуемые действия».

Давайте с уважением относиться к труду тех, кто совершенствует местную сеть дорог и делает их комфортнее для людей.

Елена АГЕЙЧИК

Фото Михаила ЛЕВЦОВА