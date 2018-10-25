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Суд вынес приговор водителю МАЗа, который проехал на красный и устроил смертельную аварию

26.10.2018 16:38 — Разное | Tut.by  
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Водитель грузовика, устроивший смертельную аварию на Партизанском проспекте в Минске, получил два года колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.


Фото: СК

26 октября суд Заводского района Минска признал водителя МАЗа виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч. 2 ст. 317 УК Беларуси суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, смертельная авария произошла утром 22 мая на Партизанском проспекте в Минске. 33-летний водитель Nissan выезжал из ProStore и поворачивал налево, когда в легковушку врезался грузовой автомобиль, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора.

В результате ДТП водитель Nissan от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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