Умерла пятая участница жуткой аварии под Чериковом, где Renault разорвало плугом трактора

В больнице умерла четвертая пассажирка Renault Logan: напомним, автомобиль врезался в плуг трактора под Чериковом в пятницу, 19 октября. За рулем авто была 40-летняя женщина. Она и еще три пассажирки погибли на месте.



Фото: Игорь Владимиров, vk.com/dtpmogilev

— Пациентка скончалась сегодня, 26 октября, в 12.15, — рассказала TUT.BY заместитель главного врача Чериковской центральной районной больницы Елена Бондарь. — Она поступила с тяжелыми травмами, не совместимыми с жизнью.

По словам специалистов, 19-летнюю пассажирку доставили в больницу в глубокой коме. У нее были тяжелые повреждения головного мозга. Ей тут же сделали операцию, вызывали хирургов, реаниматологов из Могилева. Однако спасти девушку не удалось.

Авария произошла на трассе Чериков — Могилев — Костюковичи поздно вечером. В 12 км от Черикова Renault Logan влетел в плуг, который на прицепе в попутном направлении вез трактор «Беларус». В результате столкновения четыре женщины от полученных травм скончались на месте ДТП: 40-летняя водитель и три пассажирки 19, 35 и 49 лет.

По предварительной версии, водитель просто не заметила плуг. Следствие установило, что он не был оборудован габаритными огнями и световозвращающими элементами. По подозрению в совершении преступления задержан водитель трактора .

Очевидцев ДТП просят обратиться в управление Следственного комитета по Могилевской области по телефонам: (8 0222) 23−09−27, 29−80−06.