Пчеловод и мед. Как получают уникальный продукт?

Об особых свойствах пчелиного меда знают с глубокой древности. Так, например, еще средневековый врач и философ Авиценна в своих работах описывал его как уникальное средство от многих недугов и продукт долголетия. И, как показало время, он во многом был прав. О том, какую пользу может принести мед, сколько его можно употреблять, как проверить его натуральность и насколько сложна работа пчеловода, узнавал «АиФ».

Мед считается одним из лакомств, которые дарит нам сама природа. Благодаря трудолюбивым пчелам у нас есть натуральный продукт, обладающий «букетом» полезных свойств. Пчелиный мед образуется из нектара медоносных растений, который рабочие пчелы частично переваривают в своем зобе. После такой обработки полученный мед складывается в соты, где проходит процесс его созревания.

Нужно знать меру

Как рассказал «АиФ» пчеловод со стажем почти в 20 лет Александр Павлович ВАСИЛЕВИЧ, кандидат медицинских наук, доцент 1-й кафедры хирургических болезней, мед - крайне калорийный продукт, поэтому употреблять его следует в разумных количествах. «Так, например, в 100 граммах меда содержатся практически 2 суточные нормы сахара. Поэтому избыточное его употребление может привести к прибавке в весе. Но если есть мед понемногу, то польза от него будет налицо. Ведь этот продукт содержит много полезных минералов, ионы натрия, калия, магния и другие полезные компоненты. А для людей, которые страдают сахарным диабетом, в некоторых случаях мед может быть единственным способом полакомиться чем-нибудь сладким, - отметил Александр Василевич. - Также мед обладает седативным действием. Если съесть одну ложку этого продукта на ночь, ваш сон будет крепче».

По мнению специалистов, описать полный состав меда невозможно, так как он напрямую зависит от местности, где расположены ульи, условий окружающей среды, особенностей растений, из которых получен нектар, и многих других факторов. Интересно, что на минеральный состав меда влияет и почва, на которой выросли медоносные растения.

От 100 болезней. Как выбрать самый полезный мёд? Подробнее

Лучший вид

Как отмечает Александр Василевич, разделения меда на разные виды, такие как «вересковый», «горчичный», «рапсовый» и другие, - всего лишь рекламная уловка. Ведь если пчеловод не вывозил своих пчел на местность, где растет лишь один вид растений, то получить чистый сорт меда невозможно. Это в любом случае смесь разных компонентов.

Любимый мед пчеловодов - гречишный. Он собирается в период цветения гречихи, имеет темно-коричневый цвет, иногда с красноватым оттенком. У меда из цветков гречихи выраженный стойкий приятный аромат и нежный вкус.

«Гречишный мед обладает хорошими органолептическими свойствами и низкой зернистостью, за что его и любят пчеловоды. Вот только в чистом виде он не совсем полезен, так как содержит много меди. Опытные пчеловоды об этом знают, поэтому просто так его не продают, а добавляют в другой мед, что позволяет изменить его кристаллизацию и сделать похожим на масло, - подчеркнул Александр Василевич. - А вот самый полезный мед - рапсовый. Конечно, внешне он твердый и неприглядный, но по полезным свойствам он на первом месте».

Узнать качество меда на вкус практически нереально: пчеловоды советуют нанести пару капель меда на руку и попробовать втереть его в кожу. Хороший мед быстро впитается и не оставит следа, а сахарный так и останется на коже. Кроме того, следует обращать внимание на то, что мед должен храниться в герметичной пищевой таре в темном месте при температуре от 0 до +20 градусов. При этом крышка должна быть плотно закрыта, поскольку мед впитывает запахи и влагу.

Проблемы

Среди проблем, с которыми может столкнуться пчеловод в нашем регионе, можно выделить варроатоз (заболевание медоносных пчёл, вызываемое клещом Varroa destructor), гнилец как американский, так и европейский (инфекционное бактериальное заболевание личинок пчёл) и восковую моль, отметил Александр Павлович.

С некоторыми из этих проблем бороться легко. Например, от варроатоза помогает обработка пчел весной и осенью, а от восковой моли улей и вовсе спасет легкий сквознячок. А вот другие проблемы могут стать серьезной опасностью для всей пасеки. Так, в некоторых случаях от гнильца может погибнуть не одна пчелиная семья.

Но важно помнить, что все проблемы решаемы. Для этого пчеловоду нужно быть внимательным, предусмотрительным и уметь замечать малейшие признаки заболевания у пчел. Тогда пасека будет здоровой.

Сейчас же пчеловоды активно готовят пасеку к зиме. При этом у каждого свой подход к этому нелегкому делу. Каждый сам решает, чем подкормить пчел, в каком количестве, как правильно варить сироп и в какой концентрации. Как «АиФ» рассказал пчеловод-матковод Дмитрий Романович БОРИСОВЕЦ, своих пчел он уже подкормил. «Обычно я занимаюсь этим в сентябре. Но точных сроков, когда это нужно делать, нет. Как только пчелки попросят подкормку, я ее даю, - отметил Дмитрий Романович. - Также я всегда обрабатываю пчел 2-3 раза на зиму, подстилаю пленочки, намазываю ветеринарным вазелином и кладу под рамочки».

Как купить качественный мёд. Инфографика-памятка Подробнее

Особая наука

Уход за пчелами - это очень кропотливая работа, которая отнимает большое количество времени и сил. Кроме того, для нее требуется много дополнительного инвентаря: рамки, медогонка, специальные ящики для переноса меда, инструменты по обрезанию воска, оборудование по наращиванию новых рамок, защитный костюм, дымарь и многое другое.

«Стать пчеловодом не так уж и просто. Это та наука, которую нельзя изучить по учебникам, а нужно познавать на практике. Лучше всего обратиться за помощью к опытному пчеловоду. Приехать к нему на пасеку, понаблюдать за работой, попробовать помочь и понять, подходит ли такое занятие вам, - рассказывает Александр Василевич. - Пчеловод должен знать очень многое. Когда менять маток, какой температурный режим должен быть в улье, какие болезни есть у пчел. И, понятное дело, знать все нюансы лишь в начале освоения этой науки невозможно. Поэтому лучше не стесняться и советоваться с более опытными пчеловодами. Мне в этом плане повезло. В моей семье пчелами занимались родители и дед, так что эти знания мне передались по наследству».

Как правило, пчеловоды - открытые для общения люди, которые с радостью готовы поделиться своим опытом. Так, Дмитрий Романович занимается любимым делом уже 56 лет. «В свое время у меня проходили практику более 200 человек из Смиловичского сельскохозяйственного техникума. Также проводились у меня и семинары, где люди учились правильно общаться с пчелками, - рассказал пчеловод-матковод. - Я всегда рад помочь честным и добрым людям, которые относятся к своему делу с любовью. Но, к сожалению, среди молодых пчеловодов встречаются и те, кто думает, что мед сам появится или его кто-то другой соберет. Так думать и делать ни в коем случае нельзя. Пчеловодству нужно отдаваться всей душой».