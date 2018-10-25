|
В Сингапуре в 2019 году пройдут испытания электрического аэротакси
26.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Компания Volocopter объявила, что во второй половине 2019 года начнет испытывать в Сингапуре пассажирский мультикоптер. Об этом сообщает портал о науке "N+1".
На сайте компании Volocopter отмечается, что специалисты хотят проверить готовность новинки к использованию в городских условиях. После испытаний Volocopter проведет серию публичных демонстрационных полетов. Предполагается, что возможность взлета и посадки в ограниченном пространстве позволит использовать мультикоптеры в качестве альтернативы обычному такси в городах с высокой загруженностью дорог.
Компания Volocopter уже получила одобрение испытаний от властей Сингапура, а также планирует заключить партнерство с местными строительными и другими компаниями для организации сервиса аэротакси. Кроме того, компания откроет в Сингапуре офис с разработчиками, которые будут содействовать тестам и дальнейшему развитию сервиса.
Разработкой электрических аэротакси занимается множество других компаний, использующих различные конструкции. К примеру, недавно прототип аэротакси классической конструкции испытал британский стартап Vertical Aerospace. Ранее аппараты аналогичного типа испытывали китайская EHang и американская Passenger Drone. Кроме того, Airbus провела в начале года первый полет электрического конвертоплана, а Kitty Hawk и Aurora Flight Sciences показали испытания аппаратов с массивом горизонтальных винтов для вертикального взлета и посадки, а также задним толкающим винтом для горизонтального полета.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Volocopter объявила, что во второй половине 2019 года начнет испытывать в Сингапуре пассажирский мультикоптер. Об этом сообщает портал о науке "N+1". На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)