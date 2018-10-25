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В Сингапуре пройдут испытания летающего такси

26.10.2018 16:32 — Разное | KYKY  
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Власти Сингапура разрешили немецкой компании Volocopter протестировать в городе-государстве электрические мультикоптеры. Этим займутся во второй половине 2019 года, пишет dev.by со ссылкой на Digital Trends.

Velocopter уже тестировали свои аппараты в Германии и проводили один полёт в Дубае в 2017 году. Но в Сингапуре они впервые попробуют мультикоптеры в городской среде и в абсолютно других климатических условиях. «Эти два аспекта помогут нам узнать много нового и подготовиться к освоению городов. Помимо этого, Сингапур хочет оценить потенциальные пути торговых перевозок. Поэтому мы также будем работать над интеграцией беспилотников в нижнее воздушное пространство над городом», − сказал сооснователь Volocopter Алекс Цозель.

Чтобы устроить испытания, пришлось получить разрешения Министерства транспорта, Управления гражданской авиации и Совета экономического развития.

«Летающее такси» похоже на вертолёт, но технически это скорее дрон − только у него работает 18 винтов вместо обычных четырёх. Эти аппараты не производят выбросов и действуют достаточно тихо − ночью не будут мешать жителям спать. Пока что они способны перевозить только двух человек на расстояние не больше 30 километров. 

По словам Цозеля, компания планирует запустить первые коммерческие авиатакси через 3-5 лет, а через 12 − наладить свою инфраструктуру минимум в десяти городах мира.

 
 
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Власти Сингапура разрешили немецкой компании Volocopter протестировать в городе-государстве электрические мультикоптеры. Этим займутся во второй половине 2019 года,...
 
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