Свежий номер «Полесской правды» завтра поступит в продажу



Читайте в свежем выпуске:

Километры судьбы. 28 октября профессиональный праздник отметят автомобилисты и дорожники.

В очередной раз агроусадьба «Подсолнух» стала победителем ежегодного конкурса и была признана лучшей агроусадьбой по итогам 2017 года в номинации «Гостеприимство», с честью выдержав серьезную конкуренцию.

В минувшую субботу участники добровольной акции «Чистый лес» трудились на 17 объектах во всех лесничествах Пинского лесхоза. Традиционно в ней участвуют сотрудники Коми-тета госбезопасности, Следственного комитета, таможенного поста «Пинск». Не стал исключением и нынешний год.

Многодетная семья Тихончук из Мерчиц получила ключи от нового коттеджа.

Качество воды, утилизация полиэтиленовой пленки, вывоз строительного мусора и срезанных веток деревьев – эти и другие вопросы поднимали работники Пинского зверохозяйства во время встречи с членами информационно-пропагандистской группы райисполкома.

По принципу приоритета интересов людей работает и КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ». Корреспондент «Полесской правды» побеседовал с директором этого предприятия, депутатом районного Совета депутатов Сергеем Степановичем Жидецким.

100-летию ВЛКСМ посвящается… В Музее Белорусского Полесья открылась выставка, посвященная 100-летию создания ВЛКСМ и комсомольцам Пинщины.

Второй в городе класс МЧС профильной направленности открыт на базе СШ № 14.

Детектив по-субботам. Есть все основания полагать, что Виктор Шептицкий родился под несчастливой звездой: все его попытки обойти либо общепринятые правила, либо закон непременно кончались крахом. И ведь будто судьба этими провалами предупреждала потомка польского осадника, поселившегося в наших краях в первой четверти прошлого века.

– Витя! – говорила судьба. – Не будь дураком, сверни с кривой дорожки на асфальтовый тракт нормальной жизни, иначе хуже будет.

Но не внял голосу разума гражданин Шептицкий, продолжал раз за разом играть с законом в кошки-мышки и постоянно оказывался в роли мышки, попадаясь в цепкие лапы правоохранительных органов. А началось все еще с детства…

Продолжение читайте в следующем выпуске газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 27 октября.

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