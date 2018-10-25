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Никто не останется со своей бедой один на один

26.10.2018 — Разное | Ивьевский край  
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 26 октября в малом зале Ивьевского районного исполнительного комитета состоялся прием граждан с одновременным проведением «прямой телефонной линии» членом Совета Республики Беларусь Романией Романовной Скоморошко.

На встрече присутствовали помощник члена Совета Елизавета Генриховна Баранова, председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько, начальник отдела землеустройства райисполкома Татьяна Станиславовна Воронюк, заведующий сектором по работе с обращениями граждан и юридических лиц  Екатерина Эдвардовна Коротченя.

Вдумчиво вникая в проблемы граждан, анализируя вопросы, с которыми обратились ивьевчане, Романия Романовна Скоморошко давала исчерпывающие содержательные ответы, информативные советы, направленные на действенную помощь гражданам.

Так, на вопрос Анны Иосифовны Горбач, которая «ведет борьбу за границы земельного участка», парламентарий, предварительно внимательно выслушав доклад начальника отдела землеустройства, ранее изучившего ситуацию,  рекомендовала или наладить гражданские отношения с соседями, то есть попробовать с ними договориться и самим решить проблему, или обращаться в суд. «Иной инстанции в сложившейся ситуации, к сожалению, нет. С соседом можно еще раз попробовать договориться. Однако необходимо обратиться за квалифицированной юридической помощью»,- считает Р.Р. Скоморошко.

На просьбу А.И. Горбач, обращенную к представителям службы землеустройства райисполкома, о выдаче ей на руки документа о принадлежащей ей доле участка, откликнулись:  будет выдано письмо, содержащее результаты исследования с помощью геолокации (геолокация - неразрушающее обнаружение и исследование подповерхностных объектов грунтовых сред методом радиолокационного зондирования).

Романия Романовна также участливо спрашивала каждого, есть ли у него еще какие-то проблемы. 

Это очень тепло и по-человечески. От имени ивьевчан благодарим члена Совета Республики Беларусь Романию Романовну Скоморошко за участие и неравнодушие и помощь.

 
 
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 26 октября в малом зале Ивьевского районного исполнительного комитета состоялся прием граждан с одновременным проведением «прямой телефонной линии» членом...
 
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