Творческие находки ожидаемого фестиваля



Любое, самое значимое и масштабное мероприятие никогда не засверкает должным образом, если над его оформлением не поработают творческие люди, работники культуры, дарящие нам свои таланты, креативность мышления, умение создавать праздник в душе каждого и зажигать звезды даже на самом сером небосклоне.

А наши работники культуры - это целое явление в жизни района. Это много творческих коллективов и отдельных мастеров народного творчества, артистов, певцов, режиссеров, признанных и на уровне области, и на уровне республики.

Осень итожит сделанное, собирает урожай, готовится испечь новый каравай хлеба. Хлеб есть. И он должным образом покажет себя на фестивале-ярмарке.

А о том, какими же будут полагаемые к нему "песни", мы беседуем сегодня с заместителем начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светланой Вацлавовной Кишкель.

- Сфера культура должным образом готовилась к такому большому празднику и одновременно к такому ответственному делу. Проведены текущие ремонты учреждений культуры. Чудесным образом изменился интерьер и эстетический вид таких учреждений культуры, как Ивьевский центр культуры и досуга, отделы культурно-массовой и просветительной работы агрогородков Геранены, Липнишки, Морино. Отремонтирован фасад Ивьевской районной библиотеки.

Для гостей фестиваля готовится насыщенная культурная программа. Приглашены лучшие артисты белорусской эстрады (ансамбли "Песняры", "Дрозды"), планируется проведение ярких, незабываемых мероприятий. Можно смело утверждать, что такого ни в одном райцентре еще не было. Надеемся, что после праздника это подтвердят и наши гости.

- Ходят слухи, что у “Дажынак” появился свой гимн?

- Это так. В начале текущего года в районной библиотеке состоялась встреча общественности города с нашим славным земляком, общественно-политическим деятелем Беларуси и России, поэтом Иваном Каренда. И тогда Иван Арсеньевич предложил написать стихи к гимну на праздник аграриев. Гимн готов. Его ноты и стихи разосланы лучшим творческим коллективам Гродненщины. И этот большой сводный хор талантливых людей исполнит гимн в нашем городе 17 ноября.

- Все мы были свидетелями той огромной работы строителей, ремонтников, дорожников и других служб, плодами которых менялся наш старинный город, превращаясь с каждым днем в уютный современный, благоустроенный населенный пункт. Появились новые объекты, знаковые места, многие старые преобразились до неузнаваемости. Наверное, этот день представит их нам и гостям города?

- Безусловно. В самом начале праздника состоится открытие после масштабной реконструкции городского стадиона, открытие главного нынешнего украшения набережной Ивьевского озера выставки скульптур "Водное царство золотой рыбки".

Во время открытия Сквера влюбленных возле городского озера и моста, где обычно скрепляются замочком чувства молодых, состоится регистрация брака, которую вместе с сотрудниками ЗАГСа проведут работники культуры.

Мы предложили всем районам совершенно новое представление праздничных подворий, а затем вместе оговорили, что и кому предстоит делать. Они будут тематическими. Каждому предстоит "закрутить" творчество и праздник в отношении одного сельхозпродукта. В итоге получится настоящий гимн дарам нового урожая.

- Каким ожидается открытие праздника?

- Торжественное открытие праздника "Зямны паклон гаспадарам зямлі" начнется театрализованным шествием "Ад зярна да зярна", в котором пройдут победители областного соревновании по уборке урожая 2018 года.

Гостей и участников праздника ждет богатая программа, которая, безусловно, станет приятным зрелищем. Пройдет выставка-презентация конкурса караваев среди районов области "Каравай наш, каравай", конкурса на лучший дожиночный сноп "АРТ-стебель "Хлебный знак", выставка-презентация экономического потенциала Ивьевского района, выставочная экспозиция "Іўеўская зямля - сузор'е народаў, рэлігій і культур".

Церемония вручения премий победителям областного соревнования по уборке урожая 2018 будет сопровождать праздничный концерт "Людзям працы - гонар і пашана". Концерты коллективов

Гродненской области "Ні мяжы, ні края для багатага ўраджая".

Показательные выступления филиала ООО "Техпромимпек" "Амкодор-Гродно", концерт Федерации профсоюзов Беларуси "Мы вместе".

- Как всегда на больших праздниках, конечно же, ожидается большой сбор народных мастеров.

- Само собой разумеется. Ведь они - украшение любого мероприятия. Пройдут выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества мастеров и ремесленников Гродненской области, мастер-классы по деревообработке, соломоплетению, поясоплетению, будет работать выездная торговля.

Будет много детских площадок, аттракционов, выставка-презентация рыбацких и охотничьих трофеев, реклама рыболовных и охотничьих услуг, угощение шурпой и ухой. Выставка-презентация государственного природоохранного учреждения "Республиканский ландшафтный заказник "Налибокский", выставка-показ охотничьих собак, выставка-презентация техники жизнеобеспечения.

- Ваши перечисления действительно внушительны. Насколько видно, мероприятия будут и для души, и для ума. Будут они носить и патриотический характер.

- Да. Состоится презентация молодежных тематических программ, проектов районного комитета общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи", молодежные соревнования "Дожиночный лазер-таг".

Ожидаются интересные шоу и мероприятия и от приглашенных участников праздника. Так, состоятся выступления конно - исторического клуба "Золотая шпора" города Минска, выставочная экспозиция открытого акционерного общества "Минский тракторный завод", финал областной спартакиады среди сельских жителей по гиревому спорту, кросс-бегу, перетягиванию каната, игре в "Городки".

Желающие смогут сделать обзорные полеты над городом на вертолете…

- Вот далеко не полный перечень тех зрелищ, которые получат “Дажынкі” в дополнение к “Хлебу -2018”. Так что, уважаемые ивьевчане и гости праздника, готовьте души и сердца, глаза и уши и приходите на большой праздник.

Беседовала

В. ГУЛИДОВА.