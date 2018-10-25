Молодежь - это не только будущее, но и настоящее. Потому что лучшие ее представители обладают задором и потенциалом, владеют современными научными знаниями и технологиями, не забывают обращаться к опыту старшего поколения, заинтересованы в профессиональном росте, благополучии и достатке. Все это только на пользу всему обществу.

Именно поэтому так важно поддерживать молодежь уже на начальных этапах жизненного пути, закладывать определенные ценности и принципы, что-то посоветовать, подсказать, а иногда - и предупредить. На протяжении многих лет в нашей стране этим занимается Белорусский республиканский союз молодежи.

Так, 19 октября в гимназии №1 г. Ивье прошел "открытый диалог" с учащимися 9 класса на тему: "Молодежный билет - твоя социальная поддержка". На мероприятии Юлия Владимировна Драбович, первый секретарь районного комитета ОО "БРСМ", рассказала о членских билетах нового образца: обновленный билет представляет собой пластиковую карточку, включающую всю необходимую информацию, в том числе личные данные ее держателя. Также она рассказала и о программе лояльности, о бонусах для членов молодежного союза.

На встрече школьники узнали также об истории БРСМ, его деятельности, различных мероприятиях и акциях. "Союз молодежи объединяет в своих рядах тысячи небезразличных людей, тех, кто не собирается сидеть сложа руки, а сам готов приложить свои силы, использовать свои способности для того, чтобы сделать интереснее, ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь своих сверстников", - отметила Юлия Владимировна.

В процессе диалога у молодежи была возможность не только задать вопросы, предложить идеи, но и обсудить возможности их реализации. "Открытый диалог" прошел в теплой, доброжелательной обстановке, что еще раз доказывает, что молодежи не безразлична судьба своего района, его развитие и совершенствование.

В завершение мероприятия ребята посмотрели фильм о профилактике вредных привычек.

П. КЁЛЕР.