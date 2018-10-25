В Могилеве под туристическим автобусом провалился асфальт. По предварительным данным, автобус в тот момент не ехал, люди не пострадали.

Судя по фото, автобус находился в районе гостиницы «Турист» и набережной реки Днепр. Обстоятельства произошедшего устанавливают в Октябрьском РОВД.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе УВД Могоблисполкома не удалось.