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В Могилеве под туристическим автобусом провалился асфальт
В Могилеве под туристическим автобусом провалился асфальт. По предварительным данным, автобус в тот момент не ехал, люди не пострадали.
Судя по фото, автобус находился в районе гостиницы «Турист» и набережной реки Днепр. Обстоятельства произошедшего устанавливают в Октябрьском РОВД.
Оперативно получить комментарий в пресс-службе УВД Могоблисполкома не удалось.
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По предварительным данным, автобус не находился в движении, люди не пострадали.
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