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Избившего минского маршрутчика россиянина заключили под стражу. Грозит до шести лет
Подозреваемый
— Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия с участием водителя маршрутки. В рамках расследования задержаны двое граждан Российской Федерации. К одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Со вторым подозреваемым сейчас проводятся следственные действия, — сказала Гончарова.
Согласно ч. 2 ст. 339 УК за хулиганство, совершенное группой лиц, гражданам Российской Федерации грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, 24 октября на улице Орловской Hyundai и Mercedes с российскими номерами заблокировали в первой полосе маршрутку № 1077. Неизвестные люди из этих авто вытащили водителя маршрутки из салона, один из них ударил его по лицу, второй в это время держал мужчину, чтобы тот не оказывал сопротивления.
После нападения неизвестные скрылись, а маршрутчик обратился в больницу, где у него диагностировали перелом челюсти.
А на следующий день директор фирмы-перевозчика сообщил TUT.BY, что нападавших
Нападавшими
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Со вторым проводят следственные действия.
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