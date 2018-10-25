Избившего минского маршрутчика россиянина заключили под стражу. Грозит до шести лет

Подозреваемый в избиении водителя маршрутки россиянин заключен под стражу, сообщила агентству « Минск-Новости » официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

— Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия с участием водителя маршрутки. В рамках расследования задержаны двое граждан Российской Федерации. К одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Со вторым подозреваемым сейчас проводятся следственные действия, — сказала Гончарова.

Согласно ч. 2 ст. 339 УК за хулиганство, совершенное группой лиц, гражданам Российской Федерации грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, 24 октября на улице Орловской Hyundai и Mercedes с российскими номерами заблокировали в первой полосе маршрутку № 1077. Неизвестные люди из этих авто вытащили водителя маршрутки из салона, один из них ударил его по лицу, второй в это время держал мужчину, чтобы тот не оказывал сопротивления.

После нападения неизвестные скрылись, а маршрутчик обратился в больницу, где у него диагностировали перелом челюсти.

А на следующий день директор фирмы-перевозчика сообщил TUT.BY, что нападавших задержали на московской трассе . Их авто заметили водители, которые прочитали информацию про розыск в СМИ. Люди позвонили директору фирмы, а тот — в милицию.

Нападавшими оказались жители Ставрополя и Баку.