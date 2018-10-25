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Запретить подобные вознаграждения полностью министерство не может, так как эту потерю сети компенсируют ростом торговых надбавок. А это испортит статистику по росту потребительских цен в стране.

Проект закона, который введет ограничение на данные вознаграждения, сейчас вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА.

Закрепить нормы, ограничивающие суммарный размер платежей различного характера поставщиков продовольственных товаров в пользу торговых сетей, а также введении ответственности за несоблюдение этих требований, предлагал Комитет госконтроля.

МАРТ провел опрос и выяснил, как госрегулирование вознаграждений, премий, бонусов, маркетинговых и иных услуг, направленных на продвижение товаров, оценивают участники рынка.

Были опрошены поставщики продовольственных товаров и 50 крупных, средних и мелких субъектов торговли, Минсельхозпрод, концерн "Белгоспищепром", облисполкомы, Минский горисполком, Белкоопсоюз.

Согласно опросу, более 40% поставщиков не производят дополнительные платежи в пользу торговых сетей. Остальные же "стимулируют" торговлю брать свой товар, закладывая определенное вознаграждение в договоры. В среднем для отдельного поставщика сумма всех выплат в январе-июне 2018 года составила от 0,0019% до 12,34% от фактического объема поставленных товаров, в 2017 году - от 0,0013% до 11,43%. При этом 34% поставщиков отметили, что инициатором таких платежей выступают торговые сети.

"По мере роста рыночной власти торговых сетей и насыщения потребительского рынка товарами производители вынуждены идти на стимулирующие меры для того, чтобы попасть на полки магазинов", - отметили в МАРТ.

Предложение ограничить размер дополнительных платежей поддержали 37% опрошенных поставщиков, а также концерн "Белгоспищепром", Брестский, Витебский, Гомельский, Минский и Могилевский облисполкомы, Белкоопсоюз. Гродненский облисполком и Минский горисполком не это предложение не поддержали.

Подчеркивается, что при отмене дополнительных платежей только в четырех крупных торговых сетях страны (доля которых в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров за 2016 год составила 24,6%) на молочные и мясные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалейные товары, плодоовощную продукцию и безалкогольные напитки произойдет увеличение торговых надбавок и, соответственно, рост цен до 14%. Это может повлечь дополнительный прирост индекса потребительских цен порядка 0,3-0,35 процентных пункта.

По предложению концерна "Белгоспищепром", Комитета государственного контроля и с учетом рассмотрения данного вопроса на совещании в Совете Министров вопрос об ограничении размера дополнительных платежей различного характера поставщиками продовольственных товаров, произведенных в Беларуси, включен в проект закона. Предусматривается установление совокупного размера вознаграждения, выплачиваемого сетевику в связи с приобретением определенного количества таких товаров, а также платы за оказание определенных услуг, в размере не более 5% от цены приобретенных продовольственных товаров.