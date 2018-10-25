Военная доктрина Союза Беларуси и России может быть принята до конца года

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Об этом 26 октября заявил представитель информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Павел Примак на заседании комиссии Парламентского собрания Союза двух государств.

"Считаем срок утверждения военной доктрины в 2018 году вполне реалистичным", - цитирует ТАСС представитель Генштаба.

Проект доктрины будет рассмотрен 13 декабря в Бресте на очередном заседании Совета министров Союзного государства. В случае одобрения документа будет направлен для утверждения в Высший Госсовет.

Военная доктрина Союзного государства разрабатывается в соответствии с приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союза Беларуси и России на 2018-2022 годы.