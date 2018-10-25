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Мэра Жодино и главу Пуховичского района доставили на Володарку

26.10.2018 16:30 — Разное | Партизан  
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Председатель Пуховичского райисполкома Сергей Ленковец был задержан сотрудниками милиции с поличным по подозрению в неоднократном получении взяток, сообщил Sputnik в пятницу министр внутренних дел Беларуси генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич, который принимает участие в Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле.

Мэра Жодино и главу Пуховичского района доставили на Володарку
"Мы по таким эпизодам задерживаем только с поличным", - сказал Шуневич.

При этом он уточнил, что его задерживали оперативники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.

Глава МВД не уточнил размер взяток, которые фигурируют в уголовном деле, но отметил, что речь идет о неоднократном получении незаконного денежного вознаграждения.

"Мы задержали с поличным, передали материалы дела в следственный комитет", - сказал Шуневич.

Он также сообщил, что и руководитель Пуховичского района, и мэр Жодино доставлены в Минск и помещены в СИЗО №1. По его словам, данные уголовные дела будет, скорее всего, расследовать центральный Аппарат Следственного комитета Беларуси.

Напомним, что председатель Жодинского городского исполнительного комитета Юрий Шарый был задержан во вторник, 23 октября.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Председатель Пуховичского райисполкома Сергей Ленковец был задержан сотрудниками милиции с поличным по подозрению в неоднократном получении взяток, сообщил Sputnik...
 
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