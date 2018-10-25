Мэра Жодино и главу Пуховичского района доставили на Володарку

"Мы по таким эпизодам задерживаем только с поличным", - сказал Шуневич.





При этом он уточнил, что его задерживали оперативники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.





Глава МВД не уточнил размер взяток, которые фигурируют в уголовном деле, но отметил, что речь идет о неоднократном получении незаконного денежного вознаграждения.





"Мы задержали с поличным, передали материалы дела в следственный комитет", - сказал Шуневич.





Он также сообщил, что и руководитель Пуховичского района, и мэр Жодино доставлены в Минск и помещены в СИЗО №1. По его словам, данные уголовные дела будет, скорее всего, расследовать центральный Аппарат Следственного комитета Беларуси.



