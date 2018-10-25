Что изменится в Беларуси с 1 ноября: пенсии, цены, кредиты

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Пенсии

С 1 ноября, согласно указу президента, размеры трудовых пенсий вырастут на 5,3%. Это произойдет в результате перерасчета. Ожидается, что средний размер трудовых пенсий составит 388,1 рубля, средний размер пенсии по возрасту – 393,96 рубля.

В этом году это будет третий перерасчет трудовых пенсий, до этого пенсии повышали в мае и августе - в среднем на 5,3% и на 10% соответственно.

Бюджет прожиточного минимума

Ожидаемо, что в очередной раз будет утвержден бюджет прожиточного минимума. БПМ утверждается четыре раза в год - в ценах последнего месяца каждого квартала. Размер БПМ утверждают на срок с 1 февраля по 30 апреля, с 1 мая по 31 июля, с 1 августа по 31 октября и с 1 ноября по 31 января.

Размер БПМ на третий период в этом году был повышен с 1 августа и составил 213,67 рубля. Этот размер БПМ действует по 31 октября.

Сигареты

С 1 ноября подорожают некоторые виды сигарет. Рост цены на одну пачку составит от 2 до 15 копеек.

В частности, на 2-5 копеек дорожают сигареты Гродненской табачной фабрики «Неман» и «Табак-инвест»: «Премьер QS», Minsk city QS, Minsk capital QS, Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure, а также «Корона слим», «Форт» и «Форт 7».

на 10-15 копеек - на Pall Mall (Demi Blue и Demi Azure), Rothmans Demi Click Purple и другие.

Подорожает на 5-10 копеек ряд импортируемых сигарет: L&M, Marlboro, Winston XSence Club Silver, Davidoff, Parliament и другие.

Кредиты

С 29 октября вступают в силу изменения в Банковский кодекс.

Банки теперь не смогут менять в одностороннем порядке размер процентов за пользование кредитом.