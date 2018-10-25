Александр Прохоренко — профессионал высокого класса

Газоэлектросварщика Александра Прохоренко из участка Хотимск Костюковичского филиала Автопарк №8 ОАО «Могилевоблавтотранс» приняла за новенького в организации, поскольку ни разу за время многочисленных визитов сюда, не доводилось его видеть. И очень удивилась, когда Александр Александрович рассказал, что пришёл в автопарк на своё первое рабочее место, будучи молодым специалистом, аж в 1999 году. Его персона потому и неприметна, что большинство рабочего времени проводит, так сказать, в тылу. Именно благодаря его умелым действиям продляется срок эксплуатации автобусов и автомобилей. Металл имеет свойство ржаветь, время от времени требуется «хирургическое вмешательство» и кузову, и деталям.

— Стараемся сэкономить. Если есть возможность при помощи сварочных работ устранить дефект, зачем покупать новую деталь? — считает Александр Прохоренко.

Без преувеличения его можно назвать профессионалом высокого класса. Имеет 5-ый разряд. Но на первых порах, как и все новички, очень волновался, что не всё получается, неоднократно и «зайчиков» доводилось ловить. Если кто-то думает, что сварочная маска — просто защита для глаз, то я добавлю, что это ещё и нулевая обзорность, сплошная темнота. А в сварочном процессе нужна точность, шов должен быть идеальным и герметичным. Из личных качеств, считает Александр Прохоренко, от газоэлектросварщика требуется выносливость, терпение и твёрдая мужская рука. Зачастую приходится работать в течение длительного времени почти неподвижно.

— Вы обладатель престижной и достаточно востребованной на рынке труда профессии. Не возникало ли желания перейти туда, где больше платят? — интересуюсь у Александра Прохоренко.

— Я здесь вырос как специалист. Мне сложно представить себя в другом коллективе, на другом месте. Прикипел душой, как говорится, и к людям, и к технике. В моей работе нравится то, что она ценится и всегда нужна, — признаётся Александр Александрович.

— Быть может дома мастерите какие-то металлические конструкции декора?

— По мере необходимости. Если вы имеете в виду не перешла ли профессия в хобби, то моими увлечениями являются пчеловодство и охота.

Ну, и конечно же, Александр Прохоренко завтра по праву может отметить День автомобилиста и дорожника, поскольку уже ни один год за рулем, и даже доводилось временно поработать здесь на замене водителя.

Елена БОРОВИКОВА.

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