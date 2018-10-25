ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Прохоренко — профессионал высокого класса

26.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Газоэлектросварщика Александра Прохоренко из участка Хотимск Костюковичского филиала Автопарк №8 ОАО «Могилевоблавтотранс» приняла за новенького в организации, поскольку ни разу за время многочисленных визитов сюда, не доводилось его видеть. И очень удивилась, когда Александр Александрович рассказал, что пришёл в автопарк на своё первое рабочее место, будучи молодым специалистом, аж в 1999 году. Его персона потому и неприметна, что большинство рабочего времени проводит, так сказать, в тылу. Именно благодаря его умелым действиям продляется срок эксплуатации автобусов и автомобилей. Металл имеет свойство ржаветь, время от времени требуется «хирургическое вмешательство» и кузову, и деталям.

— Стараемся сэкономить. Если есть возможность при помощи сварочных работ устранить дефект, зачем покупать новую деталь? — считает Александр Прохоренко.
Без преувеличения его можно назвать профессионалом высокого класса. Имеет 5-ый разряд. Но на первых порах, как и все новички, очень волновался, что не всё получается, неоднократно и «зайчиков» доводилось ловить. Если кто-то думает, что сварочная маска — просто защита для глаз, то я добавлю, что это ещё и нулевая обзорность, сплошная темнота. А в сварочном процессе нужна точность, шов должен быть идеальным и герметичным. Из личных качеств, считает Александр Прохоренко, от газоэлектросварщика требуется выносливость, терпение и твёрдая мужская рука. Зачастую приходится работать в течение длительного времени почти неподвижно.
— Вы обладатель престижной и достаточно востребованной на рынке труда профессии. Не возникало ли желания перейти туда, где больше платят? — интересуюсь у Александра Прохоренко.
— Я здесь вырос как специалист. Мне сложно представить себя в другом коллективе, на другом месте. Прикипел душой, как говорится, и к людям, и к технике. В моей работе нравится то, что она ценится и всегда нужна, — признаётся Александр Александрович.
— Быть может дома мастерите какие-то металлические конструкции декора?
— По мере необходимости. Если вы имеете в виду не перешла ли профессия в хобби, то моими увлечениями являются пчеловодство и охота.
Ну, и конечно же, Александр Прохоренко завтра по праву может отметить День автомобилиста и дорожника, поскольку уже ни один год за рулем, и даже доводилось временно поработать здесь на замене водителя.

Елена БОРОВИКОВА.
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Газоэлектросварщика Александра Прохоренко из участка Хотимск Костюковичского филиала Автопарк №8 ОАО «Могилевоблавтотранс» приняла за новенького в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: снайперы на крыше Гомельского облисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика