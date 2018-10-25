Александр Левоненко -просто хороший работник

Хорошие дороги всегда олицетворяли прогресс общества. Это один из показателей благополучия страны. Ездить по дорогам с комфортом настолько привычно, что мы часто не задумываемся, каким трудом наши дорожники создают и поддерживают их в хорошем состоянии. Большой вклад в это дело вносит коллектив филиала КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ №216.

Александр Левоненко непосредственно причастен к содержанию дорог. Он дорожный рабочий ДРСУ №216. В данной организации он относительно недавно, всего четыре года, но за это время зарекомендовал себя только с положительной стороны.

В обязанности Александра входит обслуживание дорог. Именно вот таких, простых работяг, профессионалов своего дела, мы видим при строительстве автомобильных дорог, укладке асфальта, ямочном ремонте дорожного полотна, очистке их от снега. И работу свою они выполняют отлично.

О своем успехе в профессии говорит коротко: «Я просто стараюсь хорошо выполнять свою работу, быть ответственным».

Коллеги также тепло отзываются о нем: толковый, исполнительный, трудолюбивый.

Остается пожелать нашему герою дальнейших успехов в работе, уверен, что они не заставят себя долго ждать.

Дмитрий ДМИТРИЕВ