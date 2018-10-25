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Александр Левоненко -просто хороший работник
26.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Хорошие дороги всегда олицетворяли прогресс общества. Это один из показателей благополучия страны. Ездить по дорогам с комфортом настолько привычно, что мы часто не задумываемся, каким трудом наши дорожники создают и поддерживают их в хорошем состоянии. Большой вклад в это дело вносит коллектив филиала КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ №216.
Александр Левоненко непосредственно причастен к содержанию дорог. Он дорожный рабочий ДРСУ №216. В данной организации он относительно недавно, всего четыре года, но за это время зарекомендовал себя только с положительной стороны.
Дмитрий ДМИТРИЕВ
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Хорошие дороги всегда олицетворяли прогресс общества. Это один из показателей благополучия страны. Ездить по дорогам с комфортом настолько привычно, что мы часто...
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