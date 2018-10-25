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Александр Левоненко -просто хороший работник

26.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Хорошие дороги всегда олицетворяли прогресс общества. Это один из показателей благополучия страны. Ездить по дорогам с комфортом настолько привычно, что мы часто не задумываемся, каким трудом наши дорожники создают и поддерживают их в хорошем состоянии. Большой вклад в это дело вносит коллектив филиала КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ №216.

Александр Левоненко непосредственно причастен к содержанию дорог. Он дорожный рабочий ДРСУ №216. В данной организации он относительно недавно, всего четыре года, но за это время зарекомендовал себя только с положительной стороны.
В обязанности Александра входит обслуживание дорог. Именно вот таких, простых работяг, профессионалов своего дела, мы видим при строительстве автомобильных дорог, укладке асфальта, ямочном ремонте дорожного полотна, очистке их от снега. И работу свою они выполняют отлично.
О своем успехе в профессии говорит коротко: «Я просто стараюсь хорошо выполнять свою работу, быть ответственным».
Коллеги также тепло отзываются о нем: толковый, исполнительный, трудолюбивый.
Остается пожелать нашему герою дальнейших успехов в работе, уверен, что они не заставят себя долго ждать.

Дмитрий ДМИТРИЕВ

 
 
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Хорошие дороги всегда олицетворяли прогресс общества. Это один из показателей благополучия страны. Ездить по дорогам с комфортом настолько привычно, что мы часто...
 
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