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Мария Прокопенко: «Цель жизни человека — стремиться к идеалу»

26.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Магазины пустели, с работы убегали, бабушки с лавочек спешили к телевизору. Никаких вам отложенных просмотров или Интернета! Таким ажиотажем у телезрителей в далекие 90-е пользовались латиноамериканские сериалы. Одним из самых любимых стал мексиканский сериал “Просто Мария”. История успеха бедной деревенской швеи Марии, которая впоследствии становится известным модельером, захватила советских женщин: ей сопереживали, вместе с ней плакали, ею восхищались. Шутка ли, но в БССР даже сорт груш назвали в честь сериала «Просто Мария».

Но то Мария простая, а вот наша Маша совсем непростая…
Встретив на улице хрупкую обаятельную Марию Прокопенко, глядя на нее, вы даже и представить себе не сможете, что взрослые мужчины обращаются к ней не иначе, как Мария Сергеевна. А все потому, что она – мастер по содержанию автомобильных дорог ДРСУ-216. Кстати, она единственный мастер подобного профиля в организации.
Как призналась девушка в беседе, “сражаться” за место под солнцем с мужчинами у нее в крови, но битвы выигрывает Маша не напористостью и грубостью, а уважением и трудолюбием.
— Я – папина дочка, — рассказывает Мария Прокопенко. – Папина в том смысле, что с раннего детства была у него “подсобным” рабочим, — смеется, — то есть помогала выполнять все мужские работы, а он у меня столяр. Так что трудиться руками мне никогда не было страшно.
Вот и профессию девушка выбрала совсем не женскую – сельское строительство. И вот в группе из 30 человек всего 4-ре девушки, двое из которых не смогли выдержать конкуренции и бросили учебу. Но это не Маша. В 2016 году получила диплом о высшем образовании.
Тогда, на распределении, стал выбор, где же начинать свой трудовой путь. М.С. Прокопенко выбрала малую родину. “Я словно знала, что здесь нужна, — призналась мастер. – Хотела именно на Хотимщину”.
И вот она мастер ДРСУ-216. И тут оказалось, что учебу фактически нужно начинать с нуля, ведь необходимых навыков не было.
— Очень помог, поддержал коллектив, — делится Мария Сергеевна. – Мастера Владимир Барабанов и Александр Баранов очень многому научили. Занималась самообразованием. Вообще признаюсь, что коллектив наш замечательный: никто не осуждал меня за незнание чего-то, наоборот, оказали помощь, и сегодня ее оказывают.
“Очень непривычно было слышать ко мне обращение по имени отчеству. Все думалось, ну какая я Сергеевна.. Но это и стало отправной точкой моего “командирства”, — снова смется мастер. – Не в том смысле, что командовать надо было, а, в первую очередь, брать на себя ответственность за результат работы”.
Как же удалось юной Маше заставить себя уважать? Слушать? Ведь мужчины в подчинении женщины, даже еще столь молодой…
— Главное – это уважать других людей, — рассказывает собеседница. – Нужно относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Я уважаю всех наших рабочих. Наверное, они это почувствовали, поняли. Хотя бываю и очень строгой, и требовательной. И еще, недопустимо сваливать вину за свою ошибку на других. Требовательной нужно быть не только к подчиненным, но и к себе.
При этом Мария признается, что она весьма упрямый человек, не любящий критики. “Естественно, совершала ошибки в работе. В первое время их было немало. Но понимала, если замечание справедливое, то упрямство нужно проявлять не в доказательстве своей невиновности, а в том, чтобы узнать, понять как делать правильно. Тогда впреть подобной оплошности не допущу”, — откровенно говорит М.С. Прокопенко.
И она направила свое упрямство в правильное русло: училась, изучала нормативную базу, совершала ошибки, исправляла, снова училась, не боялась трудностей, ночных дежурств и… опыт пришел, а с ним ушли страхи и тревоги.
— Не утверждаю, что работаю идеально, — объясняет мастер, — но сегодня мне гораздо легче справляться с обязанностями.
Самым сложным в своей работе, считает Мария, это большой объем делопроизводства, так называемый, бумажный поток. Но и с этим делом девушка справляется, а если что… то коллеги всегда подставят плечо. “Коллектив наш, действительно, хороший, слаженный. Все мужчины очень уважительно относятся к прекрасной его половине. Нет склок, ссор. Это очень важно при самореализации на трудовом месте. А еще наши мужчины никогда не позволяют нам забывать, что мы женщины, делают комплементы, подмечают изменения во внешности, но без хамства и пошлости”, — открывает тайны взаимоотношений Мария Сергеевна.
Строгая, но справедливая М.С. Прокопенко дома превращается в мягкую и послушную дочь и сестру. В свободное время любит почитать, готовить пирожки, чем радует домочадцев, и ни капельки не жалеет, что связала свою жизнь с дорогами…
— С высоты своего маленького опыта хочу посоветовать всем молодым специалистам не бояться трудностей, не бояться обращаться к старшим коллегам. Этим вы не покажите свою некомпетентность, а, наоборот, продемонстрируете желание развиваться, знать о работе все. Не думайте, что в коллективе вам кто-то хочет плохого, всегда найдутся отзывчивые люди. Но, одновременно, нужно саморазвиваться, заниматься самообразованием. И не только в первый рабочий год, всегда. Это и есть цель жизни человека – всегда стремиться к идеалу, — уверена наша непростая Мария.
Вот ведь в юной голове какие умные мысли…
А может это Маша, наблюдая за дорогами, уходящими вдаль, за горизонт, и кажется нет им конца, поняла, что нет пределу совершенству…

Анна МАВИЧ.
Фото Дмитрия ЛАМЕКИНА

 
 
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Магазины пустели, с работы убегали, бабушки с лавочек спешили к телевизору. Никаких вам отложенных просмотров или Интернета! Таким ажиотажем у телезрителей в...
 
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