Популярней «ДТ-75» в Советском Союзе не было

По объемам выпуска он превзошел даже пресловутый «ХТЗ» и «Т-190», хотя сейчас в сельском хозяйстве редкость, а в сельхозорганизациях нашего района последний в работе был лет десять назад. Но дорожники, строители, мелиораторы не торопятся списывать технику, которой нет износу. Еще работают по одной единице таких марок тракторов в ДРСУ-216, ПМК-276 и УКП «Жилкомхоз».

Накануне профессионального праздника работников дорожной отрасли вспомнил как виртуозно в ДРСУ-216 работал на ДТ-75 Николай Рябцев. На планировании при устройстве дорожного полотна он мог заменить автогрейдер, а на укладке труб – автокран. Мог отвалом закрыть спичечный коробок, давал мастер-класс на загляденье. Потом лучшие профессиональные качества у него перенял Владимир Даниленко. За рычагами трактора он провел немало плодотворных лет. Пять лет назад, незадолго до ухода на заслуженный отдых, когда заканчивалось строительство молочно-товарного комплекса «Беседовичи», мы с ним разговаривали, как говорится, про жизнь и о работе на тракторе.

— Педалей три – но газа среди них нет. Он ручной – справа. Слева от сиденья тракториста рычаги переключения передач, включения ходоуменьшителя и вала отбора мощности.

Потянул рычаг, планетарный механизм освобождается, и начинает свободно вращаться шестерня. Гусеница отключается, но продолжает вращаться. Поворот трактора плавный.

Повернуть резко или развернуться – отдельная операция. В дело вступает педаль справа, которая через ось передает крутящий момент на привод. Педаль полностью блокирует гусеницу, шеститонная машина поворачивается на 360 градусов. Наловчившись, понимаешь, насколько трактор маневренный. Проходимость выше всяких похвал.

На тракторе установлен четырехцилиндровый дизельный двигатель. Стартера нет, предпускового нагревателя тоже. Заводится он так называемым «пускачем» — через двухтактный моторчик.

Обязательный ритуал тракториста – забивание пальцев в гусеницах. Когда они выглядывают наружу, тот вооружается кувалдой и забивает обратно. Вообще, проверять их положение нужно было перед каждым выездом.

Так чем же полюбился «ДТ-75» и почему он многие годы работал в различных отраслях народного хозяйства, а на селе был просто незаменимым?

— На «ДТ-75» с удовольствием работали наши отцы и деды, да и нашему поколению пожаловаться не на что, — заключил Владимир Михайлович. – А любовь заслужил за простоту в использовании и ремонтопригодность. Многие узлы и запчасти можно быстро и легко заменить. Даже прямо на объекте.

В 1963 году на Волгоградском тракторном заводе выпустили «ДТ-75» третьего тягового класса, который сменил устаревшую модель «ДТ-54». «Семьдесятпятку» использовали для сельскохозяйственных работ на повышенных скоростях с навесным, полунавесным и прицепным оборудованием. Максимальная его скорость — чуть больше 10 км/ч вперед и более 4 км/ч назад, производительность – на 30% выше, чем у «ДТ-54».

С 1978 года у трактора – новая подрессоренная кабина, смещенная вправо от оси. А топливный бак увеличенной емкости конструкторы поместили с левой стороны кабины, и это дало повод назвать «ДТ-75» «почтальоном». Это название закрепилось и за модификациями исходного агрегата.

К концу 60-х прошлого столетия колхозы делали все больше заказов на эти тракторы и мощностей одного только Волгоградского завода стало не хватать. С 1969 по 1992 год «ДТ-75» выпускал Павлодарский тракторный завод в Казахстане. Причем павлодарский трактор подписывали «Казахстан», волгоградский – «ДТ-75».

У трактора более десяти модификаций – так сказать, младших братьев. Один из них «ДТ- 75С». Начало выпуска – 1983 год. Диапазон рабочих скоростей – от 9 до 19 км/ч. Коробка передач – автомат. Мощность двигателя – 170 лошадиных сил.

Созданием «ДТ-75С» занимались и комсомольцы завода, молодые изобретатели и рационализаторы. Они наполовину спроектировали опытные образцы.

— Сделали акцент на условия труда водителя. Кабина герметизирована и хорошо изолирована от шума. При работающем двигателе можно разговаривать, не повышая голоса. Хороший обзор и вентиляция – дополнительные удобства. В жару кондиционер охлаждает и увлажняет воздух в кабине, — вспоминает на тот момент главный конструктор завода Владимир Шевчук.

Изюминка конструкции – гидротрансмиссия. Трактористу легче управлять машиной, не нужно часто переключать передачу на вспашке или бороновании. Гидротрансформатор регулирует скорость автоматически, в результате увеличивается срок службы двигателя. У «ДТ-75С» всего две основные передачи, скорость до 22 км/ч. Некоторые модификации имеют ходоуменьшитель с двумя дополнительными технологическими передачами. Они незаменимы на минимальных, как называют полеводы, «ползучих» скоростях при орошении посевов.

В то время заводчане работали над перспективными моделями гусеничных тракторов «ВТ-200» с двигателями мощностью 200 лошадиных сил. Он на 25-30 процентов увеличил производительность по сравнению с «ДТ-75С». В его кабине – максимум удобств. Рычаги управления снабжены пневмоусилителями. Позаботились конструкторы и о безопасности. Кабину по требованию заказчиков оснащали каркасом. Он предохранял при опрокидывании.

Выпускать на основном конвейере «ДТ-75» Волгоградский тракторный завод перестал в 2009 году. Всего здесь их сделали более 2741000 штук. В Советском Союзе трактор стал самым массовым среди гусеничных. Сейчас «ДТ-75» собирает Волгоградская тракторная компания. Здесь уточняют, что только ВТК производит легендарный «ДТ-75».

В надежности «ДТ-75» нет сомнений. Сам пройдет и другую технику поведет.

Подготовил

Александр Лейчинский