ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рабочая «лошадка» Александра Новикова всегда на ходу

26.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

День автомобилиста и дорожника — профессиональный праздник и водителей, и тех, кто строит для них дороги, содержит их в надлежащем состоянии.
Герой данного материала сразу и дорожник, и автомобилист. Вернее он работает водителем в филиале КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ №216.

Волей судьбы профессиональная деятельность Александра Новикова связана с дорожной службой. Начинал газоэлектросварщиком в ГУП «Славгородское ДРСУ», потом по семейным обстоятельствам переехал в Хотимск. Сварщиком устроиться в ДРСУ-216 не удалось, предложили «Газель» для доставки людей к месту работы. Вот таким образом он и продолжил свой трудовой путь, крепко связанный с дорогами.
— Автомобилист — профессия особая, со своими традициями, характером и укладом, – рассказывает Александр Новиков. — Это очень напряжённый и одновременно почётный труд, требующий высокой физической и эмоциональной самоотдачи, профессионализма, таланта. Именно среди автомобилистов существуют такие понятия, как взаимовыручка, взаимоуважение, честь, гордость за свою профессию.
Рабочая «лошадка» Александра всегда на ходу, и они, на пару с ней, в любое время и погоду готовы выполнить свое предназначение.
День автомобилиста и дорожника — достойный повод адресовать поздравления не только непосредственно водителям, но и дорожникам, руководителям и управленцам автотранспортных и машиностроительных предприятий, словом, всем тем, кто трудится на благо страны, и чья жизнь так или иначе связана с древнейшим изобретением человечества — колесом.

Дмитрий ЛЕОНИДОВ

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День автомобилиста и дорожника — профессиональный праздник и водителей, и тех, кто строит для них дороги, содержит их в надлежащем состоянии. Герой данного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: снайперы на крыше Гомельского облисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика