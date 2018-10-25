Рабочая «лошадка» Александра Новикова всегда на ходу

День автомобилиста и дорожника — профессиональный праздник и водителей, и тех, кто строит для них дороги, содержит их в надлежащем состоянии.

Герой данного материала сразу и дорожник, и автомобилист. Вернее он работает водителем в филиале КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ №216.

Волей судьбы профессиональная деятельность Александра Новикова связана с дорожной службой. Начинал газоэлектросварщиком в ГУП «Славгородское ДРСУ», потом по семейным обстоятельствам переехал в Хотимск. Сварщиком устроиться в ДРСУ-216 не удалось, предложили «Газель» для доставки людей к месту работы. Вот таким образом он и продолжил свой трудовой путь, крепко связанный с дорогами.

— Автомобилист — профессия особая, со своими традициями, характером и укладом, – рассказывает Александр Новиков. — Это очень напряжённый и одновременно почётный труд, требующий высокой физической и эмоциональной самоотдачи, профессионализма, таланта. Именно среди автомобилистов существуют такие понятия, как взаимовыручка, взаимоуважение, честь, гордость за свою профессию.

Рабочая «лошадка» Александра всегда на ходу, и они, на пару с ней, в любое время и погоду готовы выполнить свое предназначение.

День автомобилиста и дорожника — достойный повод адресовать поздравления не только непосредственно водителям, но и дорожникам, руководителям и управленцам автотранспортных и машиностроительных предприятий, словом, всем тем, кто трудится на благо страны, и чья жизнь так или иначе связана с древнейшим изобретением человечества — колесом.

Дмитрий ЛЕОНИДОВ