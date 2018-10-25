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Рабочая «лошадка» Александра Новикова всегда на ходу
26.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
День автомобилиста и дорожника — профессиональный праздник и водителей, и тех, кто строит для них дороги, содержит их в надлежащем состоянии.
Волей судьбы профессиональная деятельность Александра Новикова связана с дорожной службой. Начинал газоэлектросварщиком в ГУП «Славгородское ДРСУ», потом по семейным обстоятельствам переехал в Хотимск. Сварщиком устроиться в ДРСУ-216 не удалось, предложили «Газель» для доставки людей к месту работы. Вот таким образом он и продолжил свой трудовой путь, крепко связанный с дорогами.
Дмитрий ЛЕОНИДОВ
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День автомобилиста и дорожника — профессиональный праздник и водителей, и тех, кто строит для них дороги, содержит их в надлежащем состоянии. Герой данного...
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