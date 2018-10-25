ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактрис в мире

26.10.2018 17:26 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактрис в мире
Фото из открытых источников


Актриса возглавляет этот список уже седьмой раз подряд. Престижное издание оценило ее доход за минувший год в $42,5 млн.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактрис в мире Белоруска вошла в список Forbes успешных предпринимательниц из Европы

Вторую строчку рейтинга заняла актриса Кейли Куоко, известная по роли официантки Пенни в сериале "Теория большого взрыва". Ее коллеги по съемочной площадке - Джим Парсонс, Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Найяр - заняли четыре первых места в аналогичном "мужском" рейтинге Forbes, опубликованным накануне. Доход актрисы за этот год составил $24,5 млн.

Третье место заняла Эллен Помпео, известная по роли в сериале "Анатомия страсти". Ее состояние Forbes оценил в $23,5 млн.Четвертое место с прибылью в $13 млн заняла исполнительница роли в сериале "Закон и порядок. Специальный корпус" Маришка Харгитей.

Пятерку лидеров закрыла еще одна актриса из "Американской семейки" Джули Боуэн. Ее доход составил $12,5 млн.

Как отмечает Forbes, всего с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 десять самых высокооплачиваемых телевизионных актрис списка заработали $168,5 млн, что на $12 млн выше суммарного заработка лидеров рейтинга за предыдущий год.

Также издание отмечает, что в этом году десятку самых высокооплачиваемых актрис покинули Робин Райт, Минди Калинг и Приянка Чопра.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых телеактрис в мире, который возглавила София Вергара.
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодежный билет - твоя социальная поддержка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика