Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактрис в мире



Актриса возглавляет этот список уже седьмой раз подряд. Престижное издание оценило ее доход за минувший год в $42,5 млн.

Вторую строчку рейтинга заняла актриса Кейли Куоко, известная по роли официантки Пенни в сериале "Теория большого взрыва". Ее коллеги по съемочной площадке - Джим Парсонс, Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Найяр - заняли четыре первых места в аналогичном "мужском" рейтинге Forbes, опубликованным накануне. Доход актрисы за этот год составил $24,5 млн.

Третье место заняла Эллен Помпео, известная по роли в сериале "Анатомия страсти". Ее состояние Forbes оценил в $23,5 млн.Четвертое место с прибылью в $13 млн заняла исполнительница роли в сериале "Закон и порядок. Специальный корпус" Маришка Харгитей.

Пятерку лидеров закрыла еще одна актриса из "Американской семейки" Джули Боуэн. Ее доход составил $12,5 млн.

Как отмечает Forbes, всего с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 десять самых высокооплачиваемых телевизионных актрис списка заработали $168,5 млн, что на $12 млн выше суммарного заработка лидеров рейтинга за предыдущий год.

Также издание отмечает, что в этом году десятку самых высокооплачиваемых актрис покинули Робин Райт, Минди Калинг и Приянка Чопра.