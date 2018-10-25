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Ученые выяснили, что происходит с мозгом космонавтов на орбите
Команда ученых из России, Германии и Бельгии обнаружила, что длительное (около полугода) пребывание в космосе меняет структуру головного мозга: объем серого и белого вещества уменьшается, а спинномозговой жидкости — увеличивается. В исследовании приняли участие 10 космонавтов, которые проходили структурное МРТ-сканирование головного мозга до полета, сразу после и через несколько месяцев. Статья
Продолжительное нахождение в состоянии микрогравитации приводит к повышению внутричерепного давления. Один из основных синдромов, из этого вытекающих, —
До сих пор, однако, не были получены данные о структурных изменениях белого и серого вещества головного мозга после пребывания в космосе. Исправить это решили ученые под руководством Флориса Вуйца (Floris L. Wuyts) из Антверпенского университета. Они изучили структуру головного мозга десяти космонавтов при помощи магнитно-резонансной томографии до полета, через десять дней и в среднем через 200 дней после полета (в последнем долгосрочном этапе поучаствовали всего семь космонавтов). Все участники провели в состоянии микрогравитации в среднем 189 дней.
Объем белого и серого вещества, а также спинномозговой жидкости был измерен при помощи повоксельной
Авторы работы считают, что обнаруженные структурные изменения могут быть одной из причин появления нарушений, выявляемых после полета в космос, в частности — проблем со зрением из-за отека диска зрительного нерва. Тем не менее для установления такой взаимосвязи вопрос стоит изучать и далее.
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В исследовании приняли участие 10 космонавтов, которые проходили структурное МРТ-сканирование головного мозга до полета, сразу после и через несколько месяцев.
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