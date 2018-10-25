ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые выяснили, что происходит с мозгом космонавтов на орбите

26.10.2018 17:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Команда ученых из России, Германии и Бельгии обнаружила, что длительное (около полугода) пребывание в космосе меняет структуру головного мозга: объем серого и белого вещества уменьшается, а спинномозговой жидкости — увеличивается. В исследовании приняли участие 10 космонавтов, которые проходили структурное МРТ-сканирование головного мозга до полета, сразу после и через несколько месяцев. Статья опубликована в The New England Journal of Medicine, пишет N+1.


Изображение: Wuyts et al. / The New England Journal of Medicine

Продолжительное нахождение в состоянии микрогравитации приводит к повышению внутричерепного давления. Один из основных синдромов, из этого вытекающих, — отек диска зрительного нерва. Тем не менее, помимо этого, могут наблюдаться и другие нарушения: к примеру, в прошлом году ученые выяснили, что длительное (чуть менее полугода) пребывание в космосе ведет к смещению коры больших полушарий в черепной коробке, сужению центральной борозды и нарушениями циркуляции спинномозговой жидкости в желудочках.

До сих пор, однако, не были получены данные о структурных изменениях белого и серого вещества головного мозга после пребывания в космосе. Исправить это решили ученые под руководством Флориса Вуйца (Floris L. Wuyts) из Антверпенского университета. Они изучили структуру головного мозга десяти космонавтов при помощи магнитно-резонансной томографии до полета, через десять дней и в среднем через 200 дней после полета (в последнем долгосрочном этапе поучаствовали всего семь космонавтов). Все участники провели в состоянии микрогравитации в среднем 189 дней.

Объем белого и серого вещества, а также спинномозговой жидкости был измерен при помощи повоксельной морфометрии. Ученые обнаружили, что по сравнению со структурой головного мозга до полета у космонавтов после полета наблюдалось уменьшение объема серого вещества в правой средней височной извилине на 3,3 процента, но вернулся к норме (разница в объеме составила около 1,2 процента). Уменьшение белого вещества было незначительным и наблюдалось только сразу после полета, но ученые обнаружили увеличение объема спинномозговой жидкости через несколько месяцев после полета. 

Авторы работы считают, что обнаруженные структурные изменения могут быть одной из причин появления нарушений, выявляемых после полета в космос, в частности — проблем со зрением из-за отека диска зрительного нерва. Тем не менее для установления такой взаимосвязи вопрос стоит изучать и далее. 

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В исследовании приняли участие 10 космонавтов, которые проходили структурное МРТ-сканирование головного мозга до полета, сразу после и через несколько месяцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве под туристическим автобусом провалился асфальт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика