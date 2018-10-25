Весёлый праздник и мячи в подарок!



В третьей городской школе прошёл спортивный праздник, на который приехали почётные гости – представители благотворительной организации «Шанс на жизнь» во главе с её председателем Томасом Кюпкером.

Именно этот фонд финансирует строящуюся спортивную площадку на стадионе СШ № 3. Гости приехали не с пустыми руками, а, посоветовавшись с руководством школы, подарили наборы мячей. В знак благодарности учащиеся с педагогами подготовили весёлые и зажигательные выступления, а заряд позитива добавили юные танцоры образцового ансамбля «Драйв» ЦТДиМ г. Хойники.





День здоровья продолжила серия игр в рамках районной спартакиады по волейболу среди девочек 2004—2005 годов рождения. В финал, который состоится на этой неделе, вышли команды СШ № 1 и № 3, Поселичской школы и гимназии.

Алеся ЯЧИЧЕНКО. Фото автора.