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Весёлый праздник и мячи в подарок!

26.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Весёлый праздник и мячи в подарок!
В третьей городской школе прошёл спортивный праздник, на который приехали почётные гости – представители благотворительной организации «Шанс на жизнь» во главе с её председателем Томасом Кюпкером.

Именно этот фонд финансирует строящуюся спортивную площадку на стадионе СШ № 3. Гости приехали не с пустыми руками, а, посоветовавшись с руководством школы, подарили наборы мячей. В знак благодарности учащиеся с педагогами подготовили весёлые и зажигательные выступления, а заряд позитива добавили юные танцоры образцового ансамбля «Драйв» ЦТДиМ г. Хойники.


Весёлый праздник и мячи в подарок!
День здоровья продолжила серия игр в рамках районной спартакиады по волейболу среди девочек 2004—2005 годов рождения. В финал, который состоится на этой неделе, вышли команды СШ № 1 и № 3, Поселичской школы и гимназии.

Алеся ЯЧИЧЕНКО. Фото автора.

 
 
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В третьей городской школе прошёл спортивный праздник, на который приехали почётные гости – представители благотворительной организации «Шанс на жизнь»...
 
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