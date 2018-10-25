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Весёлый праздник и мячи в подарок!
26.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Именно этот фонд финансирует строящуюся спортивную площадку на стадионе СШ № 3. Гости приехали не с пустыми руками, а, посоветовавшись с руководством школы, подарили наборы мячей. В знак благодарности учащиеся с педагогами подготовили весёлые и зажигательные выступления, а заряд позитива добавили юные танцоры образцового ансамбля «Драйв» ЦТДиМ г. Хойники.
Алеся ЯЧИЧЕНКО. Фото автора.
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