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Незаконная охота и рыбалка – ответственность неминуема

26.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Незаконная охота и рыбалка – ответственность неминуема
В 2014 году вступили в силу новые редакции статей Уголовного кодекса Республики Беларусь и Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, касающиеся ответственности за незаконные охоту и рыболовство. Одной из норм введена уголовная ответственность за незаконную транспортировку и разделку диких животных.

Не всегда факт нелегальной охоты возможно доказать. Порой браконьеры, застигнутые с дичью, объясняют, что нашли мясо в лесу. Этот момент давал возможность избежать полноты наказания, получая лишь небольшой штраф.

За время действия новых норм госинспекторы выявили несколько десятков подобных случаев, в том числе и в нашем районе (в 2017 году). Многие нарушители наказаны крупными штрафами, приговорены к лишению либо ограничению свободы. Сложилась и судебная практика конфискации транспортных средств, на которых перевозилась незаконная добыча.

Изменения коснулись и рыболовства. Отдельно в КоАП Республики Беларусь установлено наказание за нахождение в рыболовных угодьях и на прилегающей к ним территории (до 1 км от берега) с запрещёнными орудиями рыболовства, а также рыбой, лов которой запрещён или вес которой превышает установленные нормы (5 кг в сутки на рыболова), без документов, подтверждающих законность владения ею. Это дало возможность наказать браконьеров, использующих в случае задержания объяснение, будто бы рыба куплена у неизвестных им рыбаков.

К ответственности в случае незаконной транспортировки диких животных либо рыбы могут быть привлечены все лица, находящиеся в транспортном средстве, и в первую очередь – водитель. Во избежание негативных последствий для себя будьте бдительны при выборе попутчиков, особенно если путь ваш пролегает через охотничьи или рядом с рыболовными угодьями.

Уголовная ответственность наступает по ст. 281 «Незаконная добыча рыбы или других водных животных» и ст. 282 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Республики Беларусь.

1 июня на территории заповедника сотрудниками РОВД задержаны жители Гомеля и Минска, которые производили лов рыбы спиннингами в запрещённом для этого месте (урочище реки Припять старик Домаха). В отношении нарушителей составлены административные протоколы за нахождение в зоне отчуждения и отселения, а также за лов рыбы в запрещённом месте. Материалы направлены в суд для привлечения нарушителей к административной ответственности.

А. РУДЧЕНКО, старший инспектор по разрешительной работе РОВД.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В 2014 году вступили в силу новые редакции статей Уголовного кодекса Республики Беларусь и Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях,...
 
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