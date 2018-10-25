Как правильно должен быть оформлен автомобиль такси по новым правилам?

С 12.10.2018 действует новая редакция Правил автомобильных перевозок пассажиров в Республике Беларусь (далее - Правила), утверждённых постановлениями Совмина РБ 30.06.2008 №972 в редакции от 31.08.2018 №636.



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В Правилах подробно описаны требования к оформлению автомобиля-такси, который должен быть окрашен в желтый цвет или иметь по всей длине автомобиля на боковых поверхностях полосу желтого цвета. На крыше автомобиля-такси должен быть размещен опознавательный фонарь оранжевого цвета. Автомобиль-такси также должен иметь отличительный знак обслуживания, которым является композицию из квадратов черного цвета, расположенных в шахматном порядке. Отличительный знак обслуживания наносится на переднюю и заднюю стенки опознавательного фонаря. На правую и левую передние двери автомобиля-такси наносятся краткое наименование (фамилия и инициалы) автомобильного перевозчика, учётный номер плательщика (УНП).

В салоне автомобиля-такси на видном для пассажира месте должна быть размещена информационная табличка, содержащая сведения о водителе и его фотографию, информацию о наименовании, месте нахождения и контактных телефонах автомобильного перевозчика, наименование и телефон диспетчера такси, тарифы для данного автомобиля: за 1 км. проезда (днём и ночью), иные тарифные условия и пример расчета оплаты проезда несколькими пассажирами. Водитель автомобиля-такси должен иметь опрятный внешний вид, не использовать домашнюю и спортивную одежду, быть вежливым и доброжелательным в общении с пассажирами и контролирующими лицами.

Водителю автомобиля-такси запрещается: перевозить пассажиров с неисправным или выключенным кассовым суммирующим аппаратом совмещённым с таксометром; перевозить пассажиров и их багаж и (или) ручную кладь в количестве, превышающем нормы, установленные технической характеристикой автомобиля-такси; производить посадку пассажиров без согласия лица, заключившего первым договор об автомобильной перевозке пассажиров на автомобиле-такси; требовать от пассажира плату сверх показаний кассового суммирующего аппарата; закрывать кассовый суммирующий аппарат совмещённый с таксометром и его составные части какими-либо предметами; курить во время движения автомобиля-такси.