|
На Фортечной автомобиль БМВ два раза перевернулся - водитель не справился с управлением
26.10.2018 17:52 — Разное | Виртуальный Брест
По информации очевидцев, в результате ДТП произошла разгерметизация баллона в автомобиле БМВ сегодня, 26 октября 2018 года.
О судьбе водителя пока ничего не известно, сведения противоречивые.
Вот как описывает ситуацию очевидец:
- Летел он со стороны овощебазы, на скорости заходил в поворот, а так как асфальт мокрый, его начало мотать и занесло на встречную полосу. В итоге два раза перевернулся, и что самое странное - водителя выкинуло через люк (сам не видел, но так рассказывают).
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by