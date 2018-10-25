На Фортечной автомобиль БМВ два раза перевернулся - водитель не справился с управлением

По информации очевидцев, в результате ДТП произошла разгерметизация баллона в автомобиле БМВ сегодня, 26 октября 2018 года.



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О судьбе водителя пока ничего не известно, сведения противоречивые.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60080.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60080.php

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Вот как описывает ситуацию очевидец:

- Летел он со стороны овощебазы, на скорости заходил в поворот, а так как асфальт мокрый, его начало мотать и занесло на встречную полосу. В итоге два раза перевернулся, и что самое странное - водителя выкинуло через люк (сам не видел, но так рассказывают).